Pato O’Ward participará en primera práctica libre del Gran Premio de México 2025

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward fue confirmado por Arrow McLaren para participar en la primera práctica libre del Gran Premio de México 2025. La noticia se hizo oficial este lunes a través de las redes sociales del equipo británico, donde compartieron un video del regiomontano luciendo un sombrero de mariachi y saludando a los aficionados con un mensaje breve pero emotivo: “Nos vemos pronto”.

Por segundo año consecutivo, O’Ward se subirá al monoplaza de McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario que recibirá el rugido de los motores del 24 al 26 de octubre. La sesión de práctica libre uno está programada para el viernes 24, y el mexicano será el único representante nacional en pista durante el fin de semana.

“Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver este año y trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo”, declaró O’Ward, quien actualmente compite en la IndyCar Series.

Un GP con sabor local y una cita clave para la Fórmula 1

El director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, destacó la evolución del mexicano y su aporte dentro del proyecto: “Pato proporcionó una apreciada contribución la temporada pasada y sigue impresionando en las IndyCar Series, lo que le convierte en un piloto idóneo para la primera sesión de entrenamientos libres”. Añadió además que su participación refuerza la profundidad del equipo de pilotos reserva disponibles.

El Gran Premio de México vuelve a perfilarse como una de las paradas más esperadas del calendario. El circuito capitalino, ubicado a más de 7,300 pies sobre el nivel del mar, representa un desafío particular por la altitud, que afecta el rendimiento de los motores y exige un ajuste aerodinámico preciso. Con sus 4.304 kilómetros y 17 curvas, el trazado promete 71 vueltas llenas de estrategia, velocidad y emoción.

El paso por el Foro Sol —una de las zonas más icónicas del circuito— volverá a ser una fiesta tricolor, con miles de aficionados alentando a su piloto local. Aunque Sergio “Checo” Pérez no forma parte de la parrilla desde 2024, México no se queda sin presencia en la Fórmula 1.

O’Ward, que sigue ligado a McLaren como piloto de reserva, será el encargado de mantener viva la bandera mexicana en la máxima categoría. En tanto, “Checo” Pérez prepara su regreso a la F1 en 2026 con la escudería Cadillac, lo que mantiene el interés del público nacional en un deporte que, año tras año, encuentra en México una de sus paradas más vibrantes.



