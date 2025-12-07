Lando Norris, undécimo británico campeón mundial de la F1

Lando Norris hizo realidad un sueño que llevaba años persiguiendo. El piloto británico de McLaren se coronó este domingo campeón mundial de Fórmula Uno, tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, disputado en el circuito de Yas Marina.

El triunfo en la carrera fue para Max Verstappen, quien ya suma cuatro títulos y concluyó otra campaña como una de las grandes figuras del automovilismo.

Norris, de 26 años, entró así en una lista selecta: se convirtió en el undécimo británico en ganar el campeonato mundial. Lo hizo después de una temporada extremadamente cerrada y de resistir la presión en la última carrera, donde su compañero, el australiano Oscar Piastri, fue segundo, mientras Fernando Alonso (Aston Martin) cruzó la meta en la sexta posición.

En contraste, la jornada resultó más complicada para otros nombres destacados. Carlos Sainz, ahora con Williams y quien fue el primer compañero de Norris cuando debutó en 2019, finalizó decimotercero. Más atrás terminó el argentino Franco Colapinto (Alpine), vigésimo en una tarde que cerró el octavo triunfo del año para Verstappen, que ya acumula 71 victorias en su trayectoria.

El top 10 tuvo otros movimientos relevantes: Charles Leclerc y George Russell se quedaron con el cuarto y quinto lugar, respectivamente, mientras Esteban Ocon ocupó el séptimo. Lewis Hamilton terminó octavo en su primer año con Ferrari, justo delante de Nico Hülkenberg, quien logró la remontada del día al avanzar nueve puestos. El canadiense Lance Stroll cerró los puntos en décimo lugar.

“Es increíble, es surrealista”: Norris celebra su primer título

Ya con el campeonato asegurado, Norris no escondió la emoción. Desde el podio expresó que es “increíble y surrealista; algo con lo que” había “soñado durante mucho, mucho tiempo”. El británico, nacido en Bristol, necesitaba subir al podio para asegurar el título bajo varias combinaciones posibles. Y lo consiguió con un tercer puesto que selló una temporada de enorme regularidad.

“Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo”, repitió el nuevo campeón, quien terminó el Mundial con 423 puntos, apenas dos más que Verstappen y con 13 de ventaja sobre Piastri.

El piloto de McLaren también destacó la importancia del equipo en su camino al título: “En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años”. Sus palabras llegaron mientras era entrevistado por Jenson Button, campeón mundial en 2009.

Norris, que debutó con McLaren en 2019, ya había celebrado antes los campeonatos de constructores de 2023 y 2024. Pero este logro, el primero como campeón individual, lo coloca definitivamente entre los grandes nombres de la Fórmula Uno moderna.



Sigue leyendo:

· Fernando Alonso critica a la F1: “Hay exceso de todo menos de espectáculo”

· Red Bull eligió a Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen

