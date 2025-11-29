Fernando Alonso critica a la F1: “Hay exceso de todo menos de espectáculo”

Fernando Alonso, piloto de la Fórmula 1, criticó a la F1 en el Gran Premio de Qatar en Lusail debido a las limitaciones que impone la FIA a los monoplazas.

En su opinión, están “muy limitados en la estrategia por lo que dicta la FIA, en cuanto a neumáticos, gasolina.

“Teníamos cuatro juegos máximo para la calificación, por lo que usamos dos para la Q1 y dos en la Q2, así que no teníamos compuestos nuevos para la Q3, porque en principio pensamos que no íbamos a llegar”.

A su juicio, “esto es lo que tiene la Fórmula 1, que tenemos exceso de todo menos de cosas que sirvan para el espectáculo. En la calificación he disfrutado, pero en carrera nos toca sufrir”.

🗣️ Fernando Alonso LANZA UN AVISO A NAVEGANTES



"En la F1 tenemos de todo, excesos de todo, menos de cosas que sirven para dar espectáculo"#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/qQrqaMbqf2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2025

Alonso se clasificó octavo para la carrera de este domingo. El español detalló que buscan quedar por delante de los Sauber y Haas.

“Desde julio no salimos en el lado limpio, aspectos de suerte en los que ya he perdido la esperanza, pero ahora la prioridad es estar delante de los Haas y Sauber al final de la carrera”, dijo el bicampeón.

“Salimos octavos. A partir de ahí tenemos que elaborar una estrategia para lograr algún punto y ganar margen de cara a Abu Dabi”, afirmó el ovetense.

Max Verstappen se siente lejos de McLaren en GP de Qatar

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen reconoció tras concluir tercero en la sesión de clasificación del Gran Premio de Catar que, aunque han “mejorado algo” con respecto al viernes, aún están “muy lejos de los McLaren”.

“Se ha terminado el rebote que teníamos en el coche que no nos dejaba coger ritmo y en la Q3 hemos ido algo mejor, pero estamos alejados aún. Me he sentido mejor, pero no es suficiente”, dijo el contendiente al título.

Sigue leyendo:

– Mercedes-AMG y Brad Pitt revelan el futuro GT Coupé de 2026

– A falta de un año: se agotan boletos del GP de México 2026