Red Bull eligió a Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen

La estructura de Red Bull confirmó un cambio significativo en su alineación para 2026: el novato francés Isack Hadjar ocupará el asiento que dejará Yuki Tsunoda y será el nuevo compañero de Max Verstappen. La decisión marca un giro importante dentro del proyecto deportivo de la compañía, que además reorganizó sus pilotos en el equipo junior Racing Bulls.

Hadjar llega al equipo principal tras una temporada de debut que sorprendió al paddock. Su podio en el Gran Premio de los Países Bajos fue suficiente para convencer a la dirección, que vio en él una opción sólida de cara a la nueva era técnica que iniciará el próximo año.

Reacomodos internos, nuevas reglas y un futuro en evaluación

Tsunoda, en cambio, pasará a ser piloto de pruebas y reserva. Aunque seguirá dentro del programa de la marca, ya no tendrá participación en la parrilla, pero sí estará disponible para cubrir emergencias en cualquiera de los dos equipos. Esta reubicación también abre espacio a otra apuesta de futuro: Arvid Lindblad, quien ascenderá al Racing Bulls para acompañar a Liam Lawson.

BREAKING: Isack Hadjar confirmed to race for Red Bull Racing in 2026#F1 pic.twitter.com/omYbbd90J1 — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

El movimiento refleja un contexto complejo. Desde 2026, Red Bull fabricará sus propios motores tras el final de su asociación con Honda, un vínculo que históricamente apoyó la presencia de Tsunoda en la Fórmula 1. Ese respaldo, que incluso lo ayudó a reemplazar a Lawson a inicios de temporada, no fue suficiente para garantizarle continuidad.

La situación del japonés se suma a un patrón que se ha repetido con varios pilotos dentro del entorno Red Bull. Figuras como Sergio Pérez, Alex Albon o Pierre Gasly atravesaron procesos similares. En el caso de Tsunoda, su rendimiento nunca estuvo a la altura del estándar que exige compartir garaje con Verstappen. Actualmente acumula 33 puntos y ocupa el puesto quince del campeonato antes de la última fecha en Abu Dhabi.

Hadjar, por su parte, no tendrá la presión de repetir el rendimiento inmediato que Red Bull esperaba de algunos de sus predecesores, aunque su ascenso será observado con atención. La organización es conocida por sus promociones rápidas, pero también por decisiones abruptas cuando el rendimiento no acompaña.

En paralelo, Lawson recibió una nueva oportunidad en el equipo junior pese a un camino irregular. A pesar de haber acumulado experiencia en tres temporadas dentro del entorno Red Bull, nunca logró completar un año normal: reemplazos por lesión, sustituciones de emergencia o degradaciones prematuras marcaron su trayectoria. Su buen cierre de 2025 influyó en que se mantuviera en la estructura.

Lindblad, quien cumplió 18 años en agosto y marcha sexto en Fórmula 2, era considerado un ascenso asegurado desde hace meses. Con estos movimientos ya previstos internamente, el nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies, enfrentó el desafío de decidir qué piloto quedaría en el Racing Bulls. Su historial trabajando con Hadjar, Tsunoda y Lawson complicó aún más la elección final.

La decisión de anunciar todo antes del cierre del campeonato también buscó evitar una repetición del episodio vivido con Daniel Ricciardo en Singapur el año pasado, cuando su salida se manejó de forma pública y confusa pese a que la determinación ya estaba tomada.



Sigue leyendo:

· Checo Pérez cree que Max Verstappen saldrá campeón de F1 en 2025

· “Todo es posible ahora”: Max Verstappen habla tras ganar el GP de Qatar y recortar distancias en el campeonato

· Verstappen gana en Qatar y llegará a la última carrera del año en la F1 con posibilidades de campeonato