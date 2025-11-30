“Todo es posible ahora”: Max Verstappen habla tras ganar el GP de Qatar y recortar distancias en el campeonato

El piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen, sacudió el desenlace del campeonato tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Qatar, disputado en el circuito de Lusail International Circuit. Con una estrategia certera —parada tras un coche de seguridad en la vuelta 7 tras el accidente de Nico Hulkenberg y Pierre Gasly—, el neerlandés logró la victoria justo cuando muchos pensaban que el campeonato estaba decidido. “Ahora todo es posible; ya queda menos para el desenlace”, afirmó confiado.

“Ha sido una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta de parar cuando salió el coche de seguridad; todo ha salido bien”, comentó Verstappen, consciente del giro que dio la prueba con esa parada. Añadió además: “Hoy hemos compensado los problemas de los días anteriores. Hemos hecho una buena carrera en un fin de semana que parecía que iba a ser muy duro para nosotros.”

Gracias al triunfo en Qatar —junto al segundo puesto de Oscar Piastri y al cuarto lugar de Lando Norris—, Verstappen suma 396 puntos, quedando a solo 12 unidades de Norris (408), lo que mantiene viva la definición del título en la última fecha en Abu Dabi. “Ha sido una decisión interesante en la que teníamos que generar un hueco importante y mantener los neumáticos, y lo conseguimos”, agregó el neerlandés al referirse a su estrategia.

DRIVER STANDINGS (after 23/24 rounds)



It's going to be a grandstand finish to the season 🍿#F1 #QatarGP pic.twitter.com/WzJSpwRnK7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Posibles escenarios para coronarse en la Fórmula 1

Con 26 puntos máximos en juego (25 por ganar + 1 por vuelta rápida), el Mundial llega abierto. Estos son los caminos:

Si Verstappen quiere ser campeón:

– Debe terminar por delante de Norris, sí o sí.

– Si gana sin vuelta rápida, necesita que Norris sea 3.º o peor.

– Si gana con vuelta rápida, tiene que recortarle al menos 12 puntos más, por lo que Norris debería acabar 4.º o peor.

– Si Verstappen es 2.º, necesita que Norris sea 7.º o peor, siempre dependiendo de la vuelta rápida.

– Si Verstappen es 3.º, Norris tendría que quedar fuera de los puntos.

En resumen: La opción más clara es victoria de Verstappen y un mal resultado de Norris. Cualquier otro escenario obliga al neerlandés a una combinación muy precisa de posiciones.

Si Norris quiere ser campeón:

– Le basta con terminar inmediatamente detrás de Verstappen, sin importar el resultado.

– Si Norris acaba 2.º y Verstappen gana, Norris sigue siendo campeón.

– Incluso con Verstappen haciendo vuelta rápida, mientras Norris sea 2.º, el británico conservaría el título.

– Básicamente, Norris depende de sí mismo:

– Pódium = título casi asegurado.

