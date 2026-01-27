Concluye en secreto el primer día de ensayos de F1, ¿cómo le fue a Checo Pérez?

La Fórmula 1 puso en marcha oficialmente la era 2026 con el primer día del shakedown en el Circuito de Barcelona-Cataluña, una jornada marcada por el hermetismo, los tiempos no oficiales y un inicio complicado para Sergio “Checo” Pérez en su regreso a la máxima categoría con Cadillac F1.

Checo Pérez vuelve a la F1, pero con un día cuesta arriba en Barcelona

El piloto mexicano volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 tras un año sabático, aunque su estreno no fue sencillo. Checo Pérez apenas pudo completar 11 vueltas durante la sesión vespertina, quedando último en la tabla de tiempos filtrados y no oficiales, con una diferencia de 7,815 segundos respecto al mejor registro del día.

Antes de tomar el volante, Pérez observó desde el paddock cómo su compañero Valtteri Bottas realizaba las primeras vueltas oficiales del Cadillac F1, siguiendo la estrategia del equipo estadounidense de dividir el programa de trabajo.

History begins today for @Cadillac_F1 First laps done. Proud of this team and grateful to every single person for the hard work!

Vamos!



La historia comienza hoy para @Cadillac_F1 Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas…

Un Cadillac aún “muy primario” y con problemas en pista

El rendimiento del Cadillac F1 dejó claro que se trata de un proyecto en construcción. Bottas completó poco más de 33 vueltas, mientras que Pérez tuvo un programa mucho más limitado, enfocado en recopilar datos básicos y comparar sensaciones.

El propio Checo Pérez reconoció que el día estuvo lejos de ser ideal, aunque dejó claro que este tipo de dificultades entran dentro de lo esperado en una fase tan temprana.

“Siempre es un desafío cuando hay un cambio importante en las reglas, y el objetivo principal es dar vueltas. Conseguimos dar algunas vueltas, lo cual fue prometedor. Tuvimos, diría, bastantes problemas hoy, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo; es mejor que todos los problemas surjan ahora y, con suerte, los próximos días serán mucho más tranquilos para nosotros”, dijo el piloto mexicano.

Checo Pérez: los autos 2026 son “radicalmente diferentes”

Más allá del resultado, Checo Pérez dejó una de las declaraciones más reveladoras del día al referirse a los nuevos autos de Fórmula 1 2026, que debutan con un reglamento técnico completamente renovado.

“Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera”.

El mexicano subrayó que la adaptación será un reto para toda la parrilla, no solo para los equipos nuevos como Cadillac.

“Así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos”.

Un regreso especial para Checo en su cumpleaños 36

El primer día del shakedown coincidió además con el cumpleaños 36 de Sergio Pérez, una fecha simbólica en su retorno a la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024.

“Sí, es genial estar de vuelta, empezar una nueva temporada y además con un nuevo equipo. Es un proyecto enorme; a veces la gente olvida lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1. El simple hecho de reencontrarnos, que cada uno ocupe su puesto y aprender a trabajar juntos es fantástico, ¿sabes?”

“Estoy disfrutando del desafío y tengo muchas ganas de crecer junto al equipo”.

Birthday laps in Barcelona🏁

Private testing Day 1 ☑️

Thank you all for the wishes, and thank you @Cadillac_F1 for the gift + cake!



Vueltas de cumpleaños en Barcelona🏁

Día 1 de pruebas ☑️

Gracias a todos por los buenos deseos, y gracias a @Cadillac_F1 por el regalo y el…

Cadillac F1 y la prioridad: sumar kilómetros

En contraste con otros equipos ausentes como McLaren, Ferrari, Aston Martin y Williams, Cadillac F1 sí cumplió con su primera cita en pista. De los once equipos inscritos para 2026, solo siete rodaron este lunes en Barcelona.

Para Checo Pérez, el objetivo está claro: acumular vueltas y entender un coche completamente nuevo.

“Creo que se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad. Todo ha ido demasiado bien hasta ahora, así que simplemente intentaremos dar tantas vueltas como sea posible, que creo que será la prioridad en los próximos días. Esa será la clave”.

Lo que sigue para Checo Pérez y Cadillac F1

El shakedown de Barcelona se extenderá hasta el 30 de enero, y todo apunta a que Pérez volverá a tomar el volante en las próximas jornadas. Posteriormente, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos bloques de pruebas oficiales, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La temporada 2026 arrancará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, y para Checo Pérez el reto es mayúsculo: nueve días de test para descifrar un monoplaza radicalmente distinto y liderar, desde cero, el proyecto más ambicioso del automovilismo estadounidense en décadas.

