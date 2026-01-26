Cadillac felicita a Checo Pérez por su cumpleaños y lo muestra vistiendo la nueva camiseta de la escudería

Sergio “Checo” Pérez cumple 36 años este lunes 26 de enero en un momento que se siente más como un reinicio que como una simple vuelta al sol. El piloto mexicano, quien regresa a la Fórmula 1 tras un año “sabático”, celebró la fecha con una sorpresa de parte de Cadillac F1: la revelación oficial de las camisetas que vestirá junto a Valtteri Bottas durante la temporada 2026.

Checo Pérez y Cadillac F1: un cumpleaños con sabor a regreso

A través de sus redes sociales, el equipo estadounidense compartió una imagen de ambos pilotos luciendo las camisetas negras desarrolladas en colaboración con Tommy Hilfiger, marca de la cual Checo Pérez es embajador global desde hace varios meses.

El diseño es sobrio pero distintivo. Detalles en azul, blanco y rojo adornan el cuello y las mangas, reflejando la identidad de un equipo que busca consolidarse como el representante del automovilismo estadounidense en la máxima categoría.

“Reacondicionado y recargado“, escribió Cadillac en la publicación, un mensaje que bien podría describir el momento actual de Pérez, quien llega a esta nueva etapa con más de 281 Grandes Premios disputados y seis victorias en su palmarés dentro de la Fórmula 1.

Mensaje especial de Cadillac F1 y primeras pruebas en pista

Cadillac F1 también dedicó un mensaje especial al tapatío: “Feliz cumpleaños al único e inigualable Checo Pérez”, acompañado de una fotografía individual del piloto.

El timing no fue casual. Este mismo lunes comenzó el shakedown de pretemporada en Barcelona, donde Cadillac dará sus primeros pasos en pista antes de viajar a Bahréin para las pruebas oficiales de febrero. Para Checo, el regalo fue inmejorable: estrenar indumentaria nueva y, horas después, volver a subirse a un monoplaza de Fórmula 1, marcando oficialmente su regreso a la parrilla.

Fanwear, Australia y un nuevo capítulo en la Fórmula 1

La colección completa de fanwear —que incluirá chamarras, sudaderas, gorras y polos— estará disponible a partir de febrero, justo a tiempo para el inicio de la temporada en Australia.

A los 37 años, Checo Pérez no solo celebra un cumpleaños más, sino el arranque de un capítulo que pocos anticipaban tras su salida de Red Bull. El piloto que alguna vez salvó su carrera gracias al respaldo de patrocinadores mexicanos ahora forma parte del proyecto más ambicioso del automovilismo estadounidense en décadas dentro de la Fórmula 1. Una satisfacción que, sin duda, ningún regalo podría superar.

¿Nike será el proveedor oficial de Cadillac F1?

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que tanto Pérez como Bottas portaron calzado Nike, específicamente modelos Jordan en blanco y negro. Aunque aún no existe un anuncio oficial, todo apunta a que la marca podría convertirse en el proveedor de calzado de Cadillac F1, sumando otro gigante global al ambicioso proyecto del equipo estadounidense.

