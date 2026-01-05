Checo Pérez revela que ser compañero de Max Verstappen es “el peor trabajo en la Fórmula 1”

Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de la nueva escudería Cadillac de la Fórmula 1, afirmó que ser compañero del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es el peor trabajo que existe en la categoría principal del automovilismo mundial.

“Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, porque ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos; totalmente yo sabía a lo que llegaba, este proyecto está hecho para Max”, aseveró Checo a través de Cracks Podcast, popular emisión que es conducida por el inversionista Oswaldo Trava.

Red Bull, Verstappen y un proyecto con prioridades claras

Durante la charla, Checo Pérez profundizó en la estructura interna de Red Bull Racing y en cómo Christian Horner, entonces director del equipo, dejó en claro desde el inicio quién era el eje del proyecto deportivo.

“La primera vez que me siento con Christian me dice: ‘Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento’. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido”, explicó.

A pesar de este escenario, el balance de Checo Pérez en Red Bull fue positivo. En cuatro temporadas logró un segundo lugar y un tercer lugar en el campeonato de pilotos, además de dos cuartos puestos, y cerró su ciclo en 2024 con una octava posición general.

Cuando Checo fue competitivo y todo cambió en la pista

El piloto de 35 años también reveló cómo su rendimiento comenzó a verse afectado justo cuando logró igualar el ritmo del tricampeón mundial Max Verstappen, especialmente durante la temporada Fórmula 1 2023.

“En 2023, empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra. Estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando un segundo por vuelta ya estaba más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche”, subrayó.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la gestión de equipos en la Fórmula 1, la presión interna en Red Bull y el rol que juegan los segundos pilotos en las escuderías dominantes.

Cadillac F1 y el nuevo comienzo de Checo Pérez en 2026

Con la mira puesta en el futuro, Checo Pérez se prepara para un nuevo desafío. Para la temporada Fórmula 1 2026, será uno de los pilotos de Cadillac, escudería que debutará en el campeonato y que representa una nueva etapa en su carrera.

“Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme en las circunstancias en las que estaba, a sacarle el mayor provecho posible a todo”, concluyó.

La llegada de Checo Pérez a Cadillac F1 se perfila como uno de los movimientos más atractivos del automovilismo internacional y una historia clave en la próxima era de la Fórmula 1.

