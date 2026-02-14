Valteri Bottas elogia a Checo Pérez y vaticina hacer “un buen equipo” en Cadillac

La futura dupla de Cadillac en la Fórmula 1 comienza a tomar forma incluso antes de su debut oficial en 2026. El finlandés Valtteri Bottas habló sobre lo que será compartir garaje con el mexicano Sergio “Checo” Pérez y se mostró optimista sobre la sociedad que formarán cuando la nueva escudería se incorpore a la parrilla.

Ambos pilotos trabajarán por primera vez juntos en la máxima categoría, y aunque todavía falta más de un año para su estreno, las expectativas ya son altas.

Bottas destacó especialmente la experiencia de Pérez, quien ha competido con distintos equipos a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1. Para el piloto finlandés, ese recorrido será clave en el desarrollo del proyecto de Cadillac.

“Es genial trabajar con Checo. Tiene tanta experiencia en diferentes equipos. Es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo”, declaró para la Fórmula 1.

Experiencia, conexión con México y pruebas en Bahréin

La relación entre Bottas y la afición mexicana también ha sido un factor que ha fortalecido su imagen en el país. El ex piloto de Mercedes se ha ganado la simpatía de muchos seguidores por su cercanía con la cultura mexicana.

En distintas ocasiones ha compartido su afición por la gastronomía nacional e incluso ha mencionado su tradicional “jueves de tacos”. Además, ha visitado varios estados del país para probar comida local, lo que ha reforzado su vínculo con México más allá de las pistas.

Esa conexión no se queda solo en lo simbólico. En octubre de 2025, Bottas invirtió en México con el lanzamiento de OATH Gin junto a Tiffany Cromwell, ampliando su presencia en el país.

En lo deportivo, el finlandés también habló sobre el tercer día de pruebas celebrado en Bahréin. Durante la jornada sufrió algunos inconvenientes mecánicos que lo obligaron a detenerse en pista, una situación similar a la que vivió Checo Pérez un día antes.

A pesar de esos contratiempos, Bottas se mostró confiado en el progreso del equipo. “Logramos que el auto trabajara bien. Tuvimos muchas vueltas, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos resolviendo, pero estamos progresando cada día juntos como equipo y estamos obteniendo un auto más rápido”, expuso.

La combinación de experiencia, entendimiento mutuo y trabajo constante será clave para Cadillac en su llegada a la Fórmula 1. Por ahora, Bottas ya anticipa una sociedad sólida con Checo Pérez, convencido de que juntos pueden construir un proyecto competitivo desde el inicio.

