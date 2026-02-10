Cadillac y Checo Pérez presentan el auto con el que participarán en la Fórmula 1

La escudería Cadillac F1, nueva integrante de la Fórmula 1, presentó este lunes en Times Square, en pleno corazón de Nueva York, el monoplaza con el que debutará el mexicano Sergio “Checo” Pérez en la temporada 2026 de la F1, un evento que despertó curiosidad, entusiasmo y optimismo moderado entre aficionados y turistas.

“Creo que ‘Checo’ estará peleando en la zona media. Se puede meter en algún podio y hacer buenos resultados dependiendo de las condiciones meteorológicas de las carreras y de si el equipo le da buenas armas”, expresó Israel, un compatriota de Pérez que se acercó a Times Square para ver el nuevo modelo.

Por su parte, el propio Sergio Pérez se dio a la tarea de mostrar a sus fans de redes sociales el nuevo monoplaza, en una serie de 4 fotos, que acompañó con un mensaje donde resaltó lo orgulloso que se siente de ser latino y representar al continente americano.

Les presento mi @Cadillac_F1

Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026

Checo Pérez y Valtteri Bottas, la apuesta de experiencia de Cadillac F1

La escudería debutante apostará por dos pilotos experimentados: Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de 36 años, una dupla que combina trayectoria, conocimiento técnico y experiencia en equipos de punta.

Bottas fue subcampeón del mundo en 2019 y 2020 con Mercedes, mientras que Checo Pérez logró el segundo puesto en el Mundial 2023 con Red Bull.

“Tenemos ilusión en volverlo a ver después de cómo terminó con Red Bull, donde ayudó mucho al equipo y no se lo reconocieron. Sabemos que el motor de Ferrari está bien, así que esperemos que hayan hecho un buen diseño en todo el desarrollo del carro“, añadió Israel.

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

El Cadillac F1 atrae miradas pese al frío de Nueva York

A pesar de las bajas temperaturas que atraviesa la Gran Manzana, decenas de paseantes y turistas se detuvieron en Times Square para observar de cerca el nuevo coche de Cadillac F1, convirtiendo la exhibición en un imán para los fanáticos del automovilismo.

“Siento que es un equipo con mucho presupuesto, por lo que puede que tenga poder en la Fórmula Uno y, con los pilotos experimentados que tienen, tendrá bastante rendimiento“, pronosticó Gonzalo, un joven argentino que analizaba el monoplaza junto a su familia.

Aunque su favorito es Franco Colapinto, Gonzalo considera que Checo Pérez tiene “muchísimo más nivel” que el piloto argentino de Alpine, quien disputará su tercer Mundial de Fórmula 1.

El monoplaza de @Cadillac_F1 permanecerá en Times Square solo el lunes 9 de febrero.



Pero, el martes 10 estará en el concesionario de @Cadillac en Manhattan para que el público pueda apreciar el auto. 🗽🏎️💨#CadillacF1 #F1 #AMáximaVelocidad pic.twitter.com/vJdrw9jm78 — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) February 9, 2026

Expectativa internacional y nostalgia por los grandes nombres de la F1

La presentación también despertó emociones entre aficionados internacionales. “Me parece alucinante que pongan un coche de este calibre aquí en medio“, opinó Silvia, turista española que acudió expresamente a Times Square.

Silvia agregó que mantiene la esperanza de ver a Fernando Alonso nuevamente en lo más alto del podio durante la temporada 2026: “¡Lo vamos a intentar!“, exclamó.

Cadillac F1, “el nuevo equipo de América”, irrumpe en la Fórmula Uno

El Cadillac F1 colocó el coche el viernes pasado en el centro de Times Square dentro de una estructura de cristal completamente cubierta y esperó hasta el domingo a las 22:30 hora local, tras el final de la Super Bowl, para revelar oficialmente el diseño del monoplaza.

Minutos antes, la escudería se presentó ante el mundo —y especialmente ante Estados Unidos— con un anuncio televisivo durante el último cuarto del evento deportivo más visto del país.

“Elegir revelar nuestro primer coche en el corazón de Times Square en Nueva York es una forma de presentar nuestra identidad de rendimiento y entretenimiento conectando con los aficionados mucho más allá del paddock“, aseguró en un comunicado el consejero delegado de Cadillac F1, Dan Towriss.

General Motors y un proyecto global para la F1 2026

Cadillac F1, equipo de automovilismo respaldado por General Motors, se autodefine como “el nuevo equipo de América” y contará con sedes en Indianápolis y Charlotte, además de una base técnica en Silverstone, en el Reino Unido.

La escudería se sumará como el undécimo equipo de la Fórmula Uno, elevando a 22 los pilotos que competirán por el campeonato en 2026.

Su debut oficial será en el Gran Premio de Australia, la primera carrera del calendario, que se disputará del 6 al 8 de marzo.

Sigue leyendo:

· Concluye en secreto el primer día de ensayos de F1, ¿cómo le fue a Checo Pérez?

· Cadillac felicita a Checo Pérez por su cumpleaños y lo muestra vistiendo la nueva camiseta de la escudería

· Checo Pérez revela que ser compañero de Max Verstappen es “el peor trabajo en la Fórmula 1”

· Lando Norris, undécimo británico campeón mundial de la F1