Tarjeta de Michael Jordan con Kobe Bryant rompe el récord de la más cara de la historia

Este sábado una tarjeta deportiva coleccionable rompió el récord de la más cara de la historia al venderse por $12 millones 932 mil dólares.

El coleccionable en cuestión tiene la imagen de Michael Jordan y Kobe Bryant y está firmado por ambos jugadores. La casa encargada de la subasta en la que se reunió la cifra récord fue Heritage Auctons y, como suele suceder en estos casos, la identidad del comprador no fue revelada.

🚨New record 🚨 The only copy that will ever exist of an extraordinary card featuring images, NBA uniform logos, and signatures from two of the greatest players of all time broke the records for the highest price ever paid for a card Saturday in @Heritage_Sport Summer Platinum… pic.twitter.com/uvXCeEGLwW — Heritage Auctions (@HeritageAuction) August 24, 2025

La tarjeta Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant 2007-08, con folio 1 de 1, superó por más de $300 mil dólares a la tarjeta Topps Mickey Mantle de 1952, que se vendió por $12.6 millones de dólares a finales de agosto de 2022.

Luego de la cifra récord, la tarjeta se convirtió en el segundo artículo coleccionable más costoso del mundo, aunque aún quedó lejos del primer lugar, que aún conserva la camiseta de Babe Ruth de la Serie Mundial de 1932, que se vendió por $24.12 millones de dólares el año pasado.

Evidentemente, también superó el récord de la tarjeta de baloncesto más cara de la historia, el cual le pertenecía a una donde aparece LeBron James y que se vendió en $5.2 millones de dólares.

El anterior propietario conservó la tarjeta durante más de 10 años y decidió lanzarla en subasta después de rechazar ofertas de 7 dígitos.

El pronóstico de la casa de subastas era que superaría los $6 millones de dólares, pero tampoco fue sorpresa que alcanzara los casi $13 millones.

“El precio estimado previo a la subasta superaba los 6 millones de dólares, así que a veces, si una pieza es tan única como esta, es realmente beneficioso dejarla vivir. Pueden surgir nuevos coleccionistas o personas dispuestas a participar y pagar más”, explicó a ESPN Chris Ivy, el director de subastas deportivas de Heritage Auctions.

