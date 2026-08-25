Enes Kanter Freedom, vetado de los juegos de Chicago Sky en la WNBA por ser “una amenaza potencial”

Enes Kanter Freedom no podrá asistir como espectador a los partidos que Chicago Sky dispute como local después del incidente protagonizado durante el encuentro del domingo contra Indiana Fever. El propietario del equipo, Michael Alter, anunció la medida el martes y señaló que el exjugador de la NBA podrá regresar al Wintrust Arena únicamente si demuestra que puede respetar las normas del recinto y no representar un riesgo.

Freedom, de 34 años, fue expulsada del partido después de un enfrentamiento con Natasha Cloud al final del tercer cuarto. El ex Boston Celtics, de 2,08 metros y 113 kilos, se encontraba sentada junto a la línea de fondo y llevaba una camiseta negra con el mensaje: “MUJER sustantivo. Mujer adulta”.

El incidente ocurrió después de una jugada de Cloud, quien anotó cerca de la canasta cuando faltaban 1:22 para terminar el tercer cuarto. Indiana solicitó un tiempo muerto y, durante la pausa, Cloud chocó los pechos con su compañera Aicha Coulibaly antes de dirigirse hacia Freedom.

Cloud comenzó a gritar y señalar a Freedom cuando ambas se aproximaron. Freedom se puso de pie, extendió los brazos y llegó a entrar en la cancha, mientras integrantes del personal de seguridad y algunos jugadores de Chicago Sky intentaban mantenerse entre las dos.

It’s halftime and I need to use the restroom??



Rules are rules @WNBA ????? pic.twitter.com/4MoAEzKmys — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 24, 2026

El incidente y la decisión de Chicago Sky

Alter explicó que, según la percepción de la organización, la presencia de Freedom tenía como objetivo provocar una reacción y llamar la atención.

“Nos quedó bastante claro que su propósito al venir aquí era intentar ser provocador y ver cuánta atención podía conseguir”, dijo Alter a los periodistas del Chicago Sun-Times y otros medios.

El personal de seguridad escoltó posteriormente a Freedom fuera de la zona de la cancha. Cerca de una de las canastas, se detuvo para intervenir ante los agentes que lo acompañaban. Después dio una vuelta sobre sí mismo, mostró su camiseta y pidió una reacción del público mientras avanzaba hacia el vestíbulo principal.

Antes de abandonar las instalaciones, Freedom también conversó con un grupo de agentes de policía.

El propietario de Chicago Sky anunció el veto durante una rueda de prensa poco habitual. Alter precisó que Freedom no podrá acceder al Wintrust Arena para los encuentros del equipo como local “a menos que en el futuro demuestre que puede acatar nuestras normas sin representar una amenaza potencial“.

Enes Kanter kicked out of the game after having words with Natasha Cloud. pic.twitter.com/Cygzjt0K1L — Kareem Copeland (@kareemcopeland) August 24, 2026

La expulsión y posterior prohibición se produjeron en medio de un debate sobre la participación de personas transgénero en la WNBA. Freedom y Royce White se declararon elegibles para el draft de la liga y afirmaron que se identifican como mujeres. Sin embargo, una persona familiarizada con la decisión señaló a AP que no cumplen con los requisitos.

La WNBA ha sido objeto recientemente de discusiones sobre si las mujeres transgénero, definidas en el material como personas asignadas como hombres al nacer que transicionan para alinearse con su identidad de género, deberían poder participar en la competición.

Hasta ahora, nunca ha habido una jugadora transgénero en la WNBA.

El convenio colectivo de la liga establece que la competición está reservada exclusivamente a mujeres, aunque no incluye una referencia específica sobre la identidad de género ni sobre el sexo asignado al nacer.

Tras ser expulsado del encuentro, Freedom cuestionó públicamente la decisión en redes sociales.

“¡Me acaban de echar de un partido de la @WNBA por apoyar a las MUJERES!”, escribió Freedom. “¡Reflexionen sobre esto, ESTADOS UNIDOS!”

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