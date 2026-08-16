LeBron James lanza su propio canal de YouTube

LeBron James sumó una nueva actividad a su creciente perfil fuera de las canchas con el lanzamiento de un canal oficial de YouTube dedicado al golf, una de las disciplinas que practica durante su tiempo libre. El proyecto lleva simplemente el nombre “LeBron James” y tendrá como eje sus recorridos por distintos campos, junto con amigos y seguidores.

El primer contenido publicado tiene un vínculo directo con uno de los capítulos más importantes de su carrera en la NBA: el décimo aniversario del campeonato conquistado por los Cleveland Cavaliers en la temporada 2015-16. James y varios integrantes de aquel equipo participaron en una celebración que los llevó hasta Escocia, donde combinaron golf, vino y encuentros entre antiguos compañeros.

Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson y Channing Frye acompañaron a James durante el viaje. La celebración tuvo como escenario Loch Lomond Golf Club, según una de las informaciones proporcionadas, mientras que otra descripción del episodio ubica la grabación en Castle Stuart Golf Links, en Cabot Highlands.

El contenido busca mostrar una faceta distinta del jugador, centrada en su relación con el golf y en los viajes que realiza alrededor de este deporte. La descripción del canal lo presenta como un espacio en el que James llevará a sus amigos y seguidores por algunos de los campos más destacados del mundo.

Un proyecto ligado a su pasión por el golf

James ha explicado que su interés por el golf no se limita a practicarlo junto a sus amigos. En una entrevista con Rich Kleiman para Boardroom Talks, habló de su intención de acercar esta disciplina a niños que, como él durante su infancia, crecieron en zonas urbanas.

“Uno de mis principales objetivos no es solo jugar al golf con mis amigos y pasarla muy bien, salir y hacer tonterías, sino que quiero poder, y mi objetivo es abrirles las puertas a niños que se parecen a mí y que crecieron en el centro de la ciudad, para que puedan ir a clubes de campo a los siete, ocho, nueve años y puedan salir a hacer de caddies o alquilar palos, recibir entrenamiento y jugar al golf”.

El nuevo canal estará dedicado precisamente a documentar esa relación con el deporte. James explicó que el golf le ofrece un desafío como competidor y que disfruta el proceso de aprender, practicar y jugar.

Actualmente, el basquetbolista aseguró tener un hándicap de alrededor de 22. El proyecto contempla la publicación de nuevos episodios una vez al mes, siempre los sábados.

El episodio inaugural también recupera un momento histórico para los Cavaliers. El equipo de Cleveland se convirtió en el primero en la historia de la NBA en remontar una desventaja de 3-1 en las Finales para terminar conquistando el campeonato. La victoria llegó frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry y representó el primer título de la franquicia.

La elección de aquella celebración como primer episodio del canal conecta directamente el contenido de golf con una etapa significativa de la trayectoria de James.

Mientras desarrolla esta nueva faceta, James también se prepara para su temporada número 24 en la NBA. El veterano firmó con los Philadelphia 76ers y debutará con su nuevo equipo el 20 de octubre frente a los New York Knicks, vigentes campeones, en el Madison Square Garden.

El lanzamiento del canal se produce, por tanto, mientras James mantiene su actividad profesional en el baloncesto y amplía su presencia en el mundo del contenido digital. El golf será el escenario elegido para mostrar viajes, partidas y encuentros con antiguos compañeros y amigos, con una programación mensual que comenzará con el recuerdo del campeonato que conquistó con Cleveland hace una década.

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