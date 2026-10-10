LeBron James arruinó la NBA, según Pero Antić

LeBron James es catalogado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Los números de “King James” justifican esas consideraciones. Pero uno de sus rivales, Pero Antić, cuestionó la grandeza de LeBron James.

Pero Antić jugó un par de temporadas en la NBA. Antić defendió la camiseta de los Atlanta Hawks. Con propiedad, el pívot/ala-pívot puede hablar sobre las “mañas” de LeBron James que, a su juicio, manchan su grandeza.

“Ya no puedo ver la NBA. Lo comparan con Jordan y Kobe. ¿Cómo? Es como una niña pequeña: siempre está pidiendo algo, luego finge faltas y se queja. LeBron arruinó la NBA en cierto sentido”, dijo Antić en unas declaraciones difundidas por el podcast de Jao Mile, recopiladas por AS.

Pero Antic says LeBron James “ruined the NBA” and compares him to a “little girl” ?



“I can’t watch the NBA anymore. They’re comparing him to Jordan and Kobe. What? He’s like a little girl, always begging for something, then he flops and nags. LeBron ruined the NBA in one way…? pic.twitter.com/MEZJNCAx6K — NBABase (@TheNBABase) October 3, 2026

En este sentido, el exjugador normacedonio considera que durante la carrera de LeBron se han enfocado en cumplir con sus caprichos deportivos. Esto no favorecería a la grandeza del actual jugador de los Philadelphia 76ers.

“Esa es mi opinión. Ah, voy a perseguir el título de máximo anotador a propósito para que nadie me alcance jamás. Ah, quiero que mi hijo juegue conmigo. Así no es como se supone que deben ser las cosas”, sentenció.

LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA, cifra que alcanzó tras superar a Kareem Abdul-Jabbar; está en el top 5 de máximos asistentes en la historia y además está entre los 25 mejores cazadores de rebotes de toda la NBA.

Cruces en el tabloncillo

Pero Antić ya tuvo un cruce no verbal con LeBron James dentro de la cancha. En la Final de la Conferencia Este del año 2015, Antić le cometió una fuerte falta a LeBron James cuando se disponía a volcar el balón. Antić impuso “autoridad” en la pintura con una falta sentenciada como flagrante.

“Por supuesto. No lo habría empujado al suelo si no fuera así. Me da igual. No quiero que hagas un mate sobre mí y luego te exhibas en mi cara”, dijo Pero Antić al recordar ese episodio.

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