LeBron James revela por qué eligió a los 76ers: Tyrese Maxey fue clave en su decisión

El primer día de LeBron James como jugador de los Philadelphia 76ers permitió conocer más detalles sobre el proceso que terminó con el astro de la NBA en Philadelphia.

Durante el Media Day, el jugador de 41 años explicó que tenía un grupo de equipos que le interesaban cuando comenzó a definir su futuro después de dejar a Los Ángeles Lakers.

James contó que incluso pudo ver parte de esa lista en una pizarra de su agente, Rich Paul, durante una aparición en su podcast.

“Tenía una lista de cinco equipos que me interesaban. Vi a mi agente en su podcast y vi su pizarra. Lo quiero muchísimo. Tenía su pizarra y ahí tenía un grupo de equipos que me interesaban”, afirmó.

Philadelphia terminó imponiéndose entre esas alternativas y James explicó que hubo varios elementos que fueron tomando importancia durante el proceso.

Tyrese Maxey, tuvo un papel clave en la decisión

Uno de ellos fue Tyrese Maxey, con quien James mantiene una relación cercana desde hace varios años. El nuevo jugador de los Sixers explicó que habló en repetidas ocasiones con el base para conocer su perspectiva sobre el equipo y sobre la posibilidad de compartir vestuario.

“Además, tengo una relación realmente muy buena con Tyrese (Maxey). Hablamos mucho y le pregunté bastante, no solo sobre cómo ve el rumbo de su carrera, cómo ve a la franquicia aquí y cuánto cree en ella, sino también sobre cómo me vería encajando si yo viniera aquí”, afirmó.

James también quiso saber cómo podía afectar su llegada a la dinámica de un equipo que tendría varias figuras con protagonismo.

“Porque entiendo mi personalidad y todo lo que conlleva. A veces puede ser algo negativo. Entiendo que quizá algunas personas no puedan manejar lo que puedo aportar. Solo le hice todas las preguntas que podía hacerle, y no fue una sola conversación”.

Después de analizar las distintas opciones, el vínculo con Maxey terminó teniendo un peso especial.

“Pero creo en nuestra relación y, cuando analicé muchos de los equipos y franquicias en los que podía jugar, él fue uno de los principales factores para tomar mi decisión”, añadió.

La relación entre ambos se remonta a 2020, cuando Maxey se preparaba para el Draft de la NBA y comenzó a coincidir con James en entrenamientos. Desde entonces, ambos han mantenido esa conexión durante los veranos.

LeBron James no quiere quedarse en la segunda ronda

La ambición de James con los Philadelphia 76ers quedó clara durante su primera comparecencia oficial. El jugador reconoció que su objetivo no es simplemente formar parte de una plantilla con talento, sino competir por el campeonato.

“Para ser grandes, tenemos que estar encantados de hacer cosas que nos ponen incómodos. Esa es la manera de que las cosas vayan más rápido. Si las hacemos, seremos un gran equipo. Si no las hacemos, se dirá que éramos un gran equipo y que perdimos en la segunda ronda. No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda”, afirmó.

LeBron James sobre por qué firmó con Philadelphia Sixers:



"No dejé a mi familia para ser eliminado en la segunda ronda de los Play Offs” pic.twitter.com/4U7ctifDXR — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 28, 2026

La exigencia también refleja lo que espera de un equipo construido para competir en la parte alta de la NBA. James llega a Philadelphia después de dejar Los Ángeles Lakers y con la intención de extender una carrera que ya suma más de dos décadas.

“Puedo hacer cualquier cosa”, la advertencia de LeBron

El día de medios también dejó uno de los momentos más característicos de James. Al comenzar su rueda de prensa, retiró de la mesa la tarjeta que llevaba su nombre.

“Creo que ya saben quién soy”, bromeó.

"You guys know who I am, right?"



LeBron James started his Sixers presser by taking his name tag and removing it from the podium ?



(via @NBA)pic.twitter.com/WM1q9eiMwR https://t.co/KDOVM2YMRn — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 28, 2026

Poco después, explicó cómo entiende su papel dentro de la cancha y por qué considera que todavía puede adaptarse a diferentes necesidades de un equipo.

“El lujo de mi forma de jugar es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa”, dijo James.

Esa versatilidad será uno de los elementos que intentará aprovechar Philadelphia durante una temporada en la que el veterano llega acompañado de varias figuras y con un objetivo que él mismo dejó claro: evitar que el proyecto termine antes de tiempo en los playoffs.

A HISTORIC YEAR 24 IN PHILLY FOR KING JAMES ? https://t.co/paJZb8rYxT pic.twitter.com/zkKLB9ZHO1 — NBA (@NBA) September 28, 2026

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