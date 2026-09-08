Lakers honrarán al legendario Phil Jackson con una estatua

Phil Jackson tendrá un lugar permanente en la historia de Los Angeles Lakers. La franquicia anunció que levantará una estatua en honor al entrenador que dirigió al equipo durante 11 temporadas repartidas en dos etapas y conquistó cinco campeonatos de la NBA, además de llevarlo a siete finales.

La ceremonia está prevista para el 9 de abril del próximo año, antes del partido que los Lakers disputarán como locales frente a Minnesota. La estatua estará ubicada en Star Plaza, el espacio situado frente al pabellón del equipo en el centro de Los Ángeles.

El reconocimiento llega para uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la liga. Jackson consiguió 11 campeonatos como entrenador principal, la mayor cantidad en la historia de la NBA, y también forma parte del Basketball Hall of Fame.

Su trayectoria con los Lakers comenzó en 1999, poco después de haber construido una de las etapas más exitosas de la NBA al frente de los Chicago Bulls de Michael Jordan, con quienes ganó seis títulos.

En Los Ángeles, Jackson volvió a instalar al equipo entre los grandes protagonistas de la liga.

Cinco campeonatos y un lugar entre los grandes de los Lakers

Los primeros tres equipos de Jackson en Los Ángeles conquistaron el campeonato liderados por Kobe Bryant y Shaquille O’Neal. Más adelante, el entrenador volvió a llevar a los Lakers hasta la cima en 2009 y 2010, esta vez con Bryant como figura principal junto a Pau Gasol.

Durante sus dos periodos al frente de la franquicia, Jackson también condujo al equipo a las Finales de la NBA en 2004 y 2008. Su etapa terminó en 2011, después de haber conseguido que sus equipos llegaran a los playoffs en cada una de las temporadas en las que estuvo al mando.

Jackson además estableció el récord de la franquicia de victorias como entrenador, con 610 triunfos.

La gobernadora de los Lakers, Jeanie Buss, destacó el impacto que tuvo el entrenador en la historia de la organización y vinculó sus logros con la recuperación de la tradición ganadora del equipo.

“Phil Jackson define el baloncesto de campeonato por una razón. Su magistral enfoque del entrenamiento sacó lo mejor de algunos de los mejores atletas que jamás hayan jugado este deporte. Después de que aceptara la invitación de mi padre para unirse a los Lakers, la creatividad incomparable de Phil y su compromiso con la excelencia restauraron nuestro legado de campeonatos, aportando cinco títulos y estableciendo un estándar de excelencia para las generaciones venideras. Es una gran alegría poder marcar ese logro con la estatua que tanto merece”, dijo Buss en un comunicado.

Con la incorporación de Jackson, serán nueve las personas vinculadas con los Lakers que tendrán una estatua en Star Plaza. El entrenador se unirá a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, además del histórico narrador Chick Hearn.

Pat Riley también forma parte de ese grupo. Su estatua fue presentada a comienzos de este año.

El reconocimiento a Jackson reunirá así parte de la historia más importante de los Lakers en el mismo espacio. El entrenador nacido en Dakota del Norte y exjugador de los New York Knicks dejó una marca especialmente profunda durante una etapa en la que la franquicia sumó cinco campeonatos y disputó siete Finales bajo su dirección.

Su próxima estatua no solo celebrará sus títulos. También reconocerá al entrenador que, con 11 campeonatos en total desde el banquillo, ocupa el primer lugar histórico de la NBA en esa categoría.

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