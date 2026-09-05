Ben Simmons vuelve a la NBA tras su paso por los Clippers y un año de inactividad

Ben Simmons tendrá una nueva oportunidad en la NBA después de permanecer fuera de las canchas durante toda la pasada temporada. El australiano llegó a un acuerdo por un año con los Sacramento Kings, en un movimiento que le permitirá regresar a la competición tras su última etapa con Los Angeles Clippers y varios años marcados por problemas físicos.

El vínculo tendrá un valor de $3,5 millones de dólares, según informó ESPN.

Simmons, de 30 años, llega a Sacramento con un perfil muy diferente al que mostró durante sus primeros años en la liga. Los Kings ven en él a un jugador capaz de defender prácticamente cualquier posición y que puede desempeñarse como base suplente de Darius Acuff Jr., además de ocupar otros puestos dentro de la rotación.

La incorporación se produce en un equipo que viene de terminar la temporada con marca de 22-60 y que busca reconstruirse alrededor de Acuff, seleccionado en el séptimo puesto del Draft después de una destacada campaña como freshman en Arkansas.

Sacramento también necesitaba experiencia tras dejar atrás a dos de sus principales anotadores de la pasada temporada. El equipo dejó en libertad a DeMar DeRozan y decidió no volver a contar con Russell Westbrook.

Just in: Three-time All-Star Ben Simmons has agreed on a one-year, $3.5 million deal with the Sacramento Kings, his agents Max Wiepking, Sean Tribe and Ryan Arney tell me and @MarcJSpears. The one-time All-NBA star is back in the NBA for a 10th season after sitting out 2025-26. pic.twitter.com/xj5X7lr3op — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2026

De primera selección y estrella a una larga ausencia

El regreso supone otro capítulo para un jugador que alguna vez fue considerado una de las principales figuras jóvenes de la NBA. Philadelphia 76ers seleccionó a Simmons con el primer pick del Draft de 2016, después de que disputara una temporada universitaria con LSU.

Su debut profesional se retrasó por una lesión en el pie, pero una vez recuperado rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de Philadelphia. Fue Novato del Año en la temporada 2017-18 y participó en tres Juegos de Estrellas consecutivos durante las campañas siguientes.

En 2019-20 también fue incluido en el tercer mejor quinteto de la NBA y formó parte del primer equipo defensivo de la liga en 2019-20 y 2020-21.

Su trayectoria comenzó a cambiar después de perderse la temporada 2021-22 mientras enfrentaba problemas de salud mental, otras lesiones y buscaba salir de Philadelphia. Fue enviado a Brooklyn en la fecha límite de traspasos de 2022, pero una lesión de espalda le impidió jugar el resto de aquella campaña.

Simmons permaneció durante dos temporadas y media con los Nets antes de ser cortado en febrero de 2025. Terminó aquella temporada con los Clippers, donde asumió un papel de reserva antes de quedar nuevamente fuera de acción durante toda la siguiente campaña por lesiones en la espalda y las piernas.

Sus números de los últimos años también reflejan la distancia respecto al jugador que fue en Philadelphia. Durante su etapa entre Brooklyn y Los Angeles promedió 5.9 puntos, 5.8 rebotes y 5.8 asistencias por partido.

Ahora, Sacramento apuesta por sus características defensivas y su capacidad para aportar en diferentes posiciones mientras Simmons intenta recuperar un lugar estable en la NBA.



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