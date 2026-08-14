Traspasan a Dennis Schröder, ex Laker, a su decimosegundo equipo en la NBA: se acerca a un récord

El recorrido de Dennis Schröder por la NBA tendrá una nueva escala. El base alemán de 32 años dejará a los Cleveland Cavaliers para incorporarse a los Charlotte Hornets, en un movimiento que le permitirá alcanzar su duodécimo equipo en la liga y lo acerca a un registro que durante años ha pertenecido a jugadores especializados en cambiar de camiseta.

El traspaso, informado por Shams Charania, contempla que Cleveland reciba a Tre Mann a cambio del veterano jugador. Para los Cavaliers, la operación también representa una oportunidad para reducir costos y buscar posteriormente una alternativa más económica para ocupar el puesto de base suplente.

Schröder llega a Charlotte con dos temporadas restantes en su contrato. Su salario será de $14.8 millones de dólares en la campaña 2026-27 y de $15.5 millones en la siguiente, antes de quedar nuevamente en condiciones de convertirse en agente libre.

El movimiento vuelve a poner en primer plano una característica que ha acompañado buena parte de su trayectoria: la frecuencia con la que ha cambiado de equipo. Los Atlanta Hawks son la única franquicia en la que permaneció durante más de dos temporadas y, en cuatro de los últimos cinco años, terminó siendo traspasado durante el transcurso de una temporada.

Just in: The Cleveland Cavaliers are trading Dennis Schroder and cash to the Charlotte Hornets for Tre Mann, sources tell ESPN. pic.twitter.com/MNhjejPxJQ — Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2026

Schröder entra en una lista con nombres históricos

El nuevo jugador de los Hornets todavía no alcanza la marca de Ish Smith, quien disputó partidos con 13 franquicias distintas entre 2011 y 2024. Smith llegó a Charlotte después de pasar por Houston, Memphis, Golden State, Orlando, Milwaukee, Phoenix, Oklahoma City, Philadelphia, New Orleans, Detroit, Washington y Denver, con segundas etapas en Philadelphia, Washington y Charlotte.

Su registro se convirtió en una referencia para los jugadores más itinerantes de la NBA. En 14 temporadas, Smith promedió 7.2 puntos, 3.8 asistencias y 2.4 rebotes en 19.3 minutos por encuentro.

Schröder queda ahora a un paso de igualar esa cifra. Detrás de Smith aparecen varios jugadores que también vistieron la camiseta de 12 equipos durante sus respectivas carreras.

Chucky Brown pasó por Cleveland, Los Ángeles Lakers, New Jersey, Dallas, Houston, Phoenix, Milwaukee, Atlanta, Charlotte, San Antonio, Golden State y Sacramento. Jim Jackson también jugó para 12 franquicias, entre ellas Dallas, Philadelphia, Golden State, Portland, Atlanta, Cleveland, Miami, Sacramento, Houston, Phoenix y los Lakers.

Tony Massenburg alcanzó la misma cantidad después de jugar para equipos como San Antonio, Charlotte, Boston, Golden State, Toronto, Philadelphia, New Jersey, Houston, Utah y Sacramento.

Joe Smith completó igualmente una trayectoria por 12 organizaciones. El número uno del Draft de 1995 pasó por Golden State, Philadelphia, Minnesota, Detroit, Milwaukee, Denver, Chicago, Cleveland, Oklahoma City, Atlanta, New Jersey y los Lakers, con dos etapas en Minnesota, Philadelphia y Cleveland.

Garrett Temple, por su parte, se mantiene como el jugador activo que más cerca está del récord. Ha pasado por 12 equipos en 14 años de carrera y todavía puede igualar las 13 franquicias de Smith.

The Charlotte Hornets are set to become the 12th different NBA franchise Dennis Schröder has played for ?



Schröder is now just ONE team away from tying Ish Smith’s NBA record of 13 different franchises.



The ultimate journeyman ?? pic.twitter.com/eQ8Jh3Bkz8 — Basketball Forever (@bballforever_) August 14, 2026

Un nuevo destino tras una temporada complicada

La llegada de Schröder a Charlotte también responde a las necesidades del equipo. El base aportará profundidad y experiencia a la rotación de los Hornets, aunque su historial reciente deja abierta la posibilidad de que vuelva a cambiar de uniforme antes de terminar la campaña.

En Cleveland, su paso fue breve. Durante sus 30 partidos de temporada regular con los Cavaliers, registró 8.2 puntos y 4.3 asistencias por encuentro, con un 40.1% de efectividad en tiros de campo. Su rendimiento ofensivo descendió durante los playoffs, donde tuvo un 38.1% de acierto y promedió 5.5 puntos.

El traspaso se produce después de que Brian Windhorst señalara en junio que Cleveland podía considerar su salida como una vía para reducir gastos. Los Cavaliers, eliminados por los Knicks en las finales de conferencia, buscarán ahora un nuevo base suplente que implique un menor costo.

Charlotte, en cambio, suma a un jugador que puede ofrecer experiencia a su línea de bases. Para Schröder, el cambio significa comenzar otra etapa en una carrera que ya lo llevó por 11 equipos diferentes y que ahora lo coloca a una franquicia del récord de Ish Smith.

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