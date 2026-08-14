Liverpool tiene a Jeff Bezos entre sus nuevos inversores tras venta del 30% de sus acciones

Liverpool ampliará su estructura accionarial con la llegada de un grupo de nuevos inversores encabezado por 1892 Holdings, consorcio liderado y gestionado por Amit Bhatia, antiguo propietario del Queens Park Rangers. El acuerdo contempla la venta de una participación minoritaria de la propiedad del club por parte de Fenway Sports Group (FSG), aunque la operación todavía está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones habituales para completar el cierre.

Entre los nombres que pasarán a formar parte de la propiedad aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, a través de K5 Sports, un fondo de K5 Global en el que el empresario figura como principal inversor.

La nueva estructura también incluirá a los fideicomisos de la familia Mittal y a EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin, empresario brasileño y uno de los cofundadores de Facebook.

? BREAKING NEWS: Fenway Sports Group confirm the sale of 30% of Liverpool FC worth £1.65 BILLION.



Led by Amid Bhatia, the consortium’s investors include Amazon founder Jeff Bezos and Facebook co-founder Eduardo Saverin. pic.twitter.com/aFgcmf8OaC — This Is Anfield (@thisisanfield) August 14, 2026

El movimiento representa una nueva incorporación de capital privado a la propiedad del conjunto inglés, que ya había abierto su accionariado a otros inversores en años recientes.

FSG refuerza la estructura del club con nuevos socios

Mike Gordon, presidente de Fenway Sports Group, destacó el interés que continúa generando Liverpool entre empresarios e inversores internacionales y señaló que la estrategia de la organización mantiene una perspectiva de largo plazo.

“El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo”, declaró Gordon.

Desde el club esperan que la llegada de los nuevos socios permita sumar experiencia y distintas perspectivas a la estructura que ya existe. La incorporación de estos inversores se produce mientras FSG mantiene el control del Liverpool y amplía la base de participantes en la propiedad.

Bhatia también se refirió al acuerdo y explicó las razones detrás de la inversión.

“Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”, afirmó.

La operación se suma a un proceso que comenzó anteriormente con la entrada de otros capitales.

En septiembre de 2023, FSG vendió una participación minoritaria a Dynasty Equity, una firma estadounidense de inversión privada. Aquel acuerdo fue valorado entonces entre 80 millones de libras (115 millones de euros) y unos 160 millones de libras (185 millones).

Una inversión anterior destinada a proyectos del Liverpool

Según explicó el propio Liverpool, el capital aportado por Dynasty Equity tuvo distintos destinos dentro de la organización. Parte de esos recursos se utilizó para saldar la deuda bancaria adquirida durante la pandemia.

La inversión también permitió financiar trabajos relacionados con la nueva tribuna de Anfield, el nuevo centro de entrenamiento y la compra de los terrenos correspondientes a la antigua ciudad deportiva de Melwood.

Ahora, la entrada de 1892 Holdings y de los nuevos inversores vinculados al consorcio vuelve a modificar la composición accionarial del club. Entre ellos se encuentra Bezos, cuya participación llega mediante K5 Sports, junto con los fideicomisos de la familia Mittal y EE Capital.

El acuerdo anunciado por Liverpool aún deberá superar las aprobaciones regulatorias correspondientes antes de completarse. FSG, mientras tanto, presentó la operación como una incorporación de nuevos socios que aportarán experiencia y perspectivas adicionales a la estructura existente del club.

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