Luka Doncic da la bienvenida a los nuevos dueños de los Lakers y espera “construir algo especial para LA”

Luka Doncic reaccionó a la llegada de los nuevos propietarios de Los Angeles Lakers y aseguró que está ilusionado con el futuro de la franquicia. El esloveno dio la bienvenida a Josh Kushner y Bob Iger, quienes alcanzaron un acuerdo para adquirir el equipo por $12,000 millones de dólares.

A través de sus redes sociales, el jugador de los Lakers destacó lo que significa para él formar parte de la franquicia angelina y dejó claro que su objetivo continúa siendo conquistar un campeonato de la NBA.

“Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado de volver a la cancha y traer un campeonato a LA. Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que no importa qué, no hay límite para el potencial de esta icónica franquicia“, dijo el base esloveno en la red social X.

Doncic también se mostró dispuesto a comenzar a trabajar con los nuevos propietarios.

“Espero con interés conocer a Josh y Bob para que podamos ponernos a trabajar construyendo algo especial en LA juntos“, agregó.

Being a Laker means everything to me, and I’m excited to get back on the court and bring a championship to LA. I’ve gotten used to big changes over these last few years, but I know that no matter what, there is no limit to the potential of this iconic franchise. I look forward to? — Luka Don?i? (@lukadoncic) August 12, 2026

¿Quiénes serán los nuevos dueños de los Lakers?

Mark Walter, actual propietario de los Lakers, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia a Josh Kushner y Bob Iger por $12,000 millones de dólares, según informó ESPN citando a varias fuentes conocedoras de la operación.

De concretarse, se trataría de la venta más alta para un equipo de la NBA.

La operación también se produciría menos de un año después de que Walter adquiriera a los Lakers por cerca de $10,000 millones de dólares, tras llegar a un acuerdo con la familia Buss, que controlaba la franquicia desde 1979.

Kushner es hermano del yerno de Donald Trump y es fundador de Thrive Capital, firma enfocada principalmente en inversiones en empresas tecnológicas. Iger, por su parte, le asesora en inversiones de largo plazo relacionadas con marcas y activos culturales, incluidas franquicias deportivas.

Luka Doncic tendrá un quinto grupo de propietarios en la NBA

El cambio de dueño supondrá una particularidad en la carrera de Luka Doncic: el esloveno jugará para su quinto grupo propietario desde que llegó a la NBA.

Doncic fue seleccionado en el draft de 2018 por los Dallas Mavericks, franquicia que en aquel momento estaba encabezada por Mark Cuban.

Cuban vendió en 2023 la participación mayoritaria de los Mavericks a la familia Adelson y Patrick Dumont. Posteriormente, Doncic fue traspasado a los Lakers en febrero de 2025, iniciando una nueva etapa en Los Ángeles.

Desde entonces, la franquicia angelina ha tenido tres grupos de propietarios.

Ahora, la llegada de Kushner e Iger abre un nuevo capítulo para Doncic en una carrera en la que todavía persigue su primer campeonato de la NBA.

Doncic busca su primer anillo con los Lakers

A sus nueve temporadas en la NBA, Luka Doncic todavía no ha conquistado un campeonato.

La ocasión en la que estuvo más cerca fue en 2024, cuando llevó a los Dallas Mavericks hasta las Finales de la NBA. Sin embargo, el equipo texano cayó ante los Boston Celtics.

Con los Lakers, el esloveno todavía no ha conseguido superar la segunda ronda de los playoffs. Además, la temporada pasada se perdió toda la postemporada debido a una lesión sufrida durante la parte final de la campaña.

Ahora, Doncic afrontará una nueva temporada con un escenario completamente diferente.

La salida de LeBron James, quien no renovó con los Lakers y posteriormente fichó por los Philadelphia 76ers, deja al esloveno como la principal figura del proyecto angelino.

La llegada de nuevos propietarios representa otro cambio para una franquicia que busca volver a competir por el campeonato y que, según Doncic, tiene un potencial que todavía está lejos de alcanzar su límite.

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