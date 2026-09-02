Duro golpe a los Clippers: pierden cinco picks de primera ronda y reciben multa de $30 millones

Los Angeles Clippers recibieron uno de los castigos más severos de los últimos años en la NBA. La liga determinó que la organización violó las normas relacionadas con el tope salarial durante la contratación de Kawhi Leonard y anunció sanciones que incluyen la pérdida de cinco selecciones de primera ronda del Draft y una multa de $30 millones.

La investigación, que se extendió durante varios meses, concluyó que los Clippers incurrieron en múltiples infracciones relacionadas con oportunidades de ingresos extradeportivos para Leonard y personas de su entorno.

Además de las consecuencias deportivas y económicas para la franquicia, el propietario Steve Ballmer fue suspendido durante un año de todas las actividades de la NBA y del equipo.

BREAKING: The NBA has ruled on the Los Angeles Clippers in for salary cap circumvention investigations on Kawhi Leonard after yearlong probe — stripping the franchise of 5 first-round picks, issuing a $30 million fine to owner Steve Ballmer and suspensions for Ballmer, Lawrence? pic.twitter.com/JCV5bI88BE — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2026

Clippers pierden cinco selecciones de primera ronda del Draft

La sanción más importante para el futuro deportivo de los Clippers será la pérdida de cinco picks de primera ronda.

La franquicia deberá renunciar a una selección en cada uno de los siguientes Drafts:

2029

2030

2031

2032

2033

La medida representa un golpe considerable para la organización, ya que las selecciones de primera ronda constituyen uno de los principales activos para construir y renovar una plantilla en la NBA.

A esto se suma una multa de $30 millones, que deberá ser cubierta por la franquicia como parte de las sanciones impuestas por la liga.

Steve Ballmer también fue suspendido por la NBA

El castigo no se limitó a la organización. Steve Ballmer, propietario de los Clippers, quedó suspendido durante un año de todas las actividades relacionadas con la NBA y con el equipo.

La presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, también recibió una suspensión de un año sin goce de sueldo, mientras que el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, fue suspendido durante seis meses sin goce de sueldo.

Por su parte, Kawhi Leonard deberá pagar una multa de $700,000 a la NBA.

La liga y el sindicato de jugadores informaron que todas las sanciones son de cumplimiento obligatorio.

Adam Silver critica las infracciones de los Clippers

El comisionado de la NBA, Adam Silver, calificó como especialmente graves las conclusiones de la investigación.

“El sistema de la NBA para determinar la remuneración de los jugadores, establecido mediante negociación colectiva, es un componente fundamental de la competición de baloncesto que la liga supervisa en beneficio de los equipos, los jugadores y, en última instancia, los aficionados. Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes infracciones de nuestras normas y por los fallos institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta conducta indebida. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las infracciones.”

La postura de Silver refleja la importancia que la NBA concede a las reglas que regulan el tope salarial, uno de los mecanismos fundamentales para mantener la competitividad entre las franquicias.

En este caso, la liga concluyó que los Clippers incurrieron en un patrón de comportamiento indebido después de analizar diferentes acuerdos y relaciones comerciales vinculadas con Leonard.

Kawhi Leonard asume responsabilidad por lo ocurrido

Después de conocer las conclusiones de la investigación, Kawhi Leonard emitió una declaración a través de su nuevo agente, Harrison Gaines.

El jugador reconoció su responsabilidad por las decisiones tomadas por personas de su círculo cercano, aunque aseguró que no tenía conocimiento de una intención para evadir las reglas salariales de la NBA.

“Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, plenamente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial.”

Leonard también lamentó las consecuencias que el caso ha generado para quienes lo rodean.

“Asumo toda la responsabilidad por los errores de juicio cometidos por personas de mi círculo íntimo y lamento la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia.”

¿Qué hicieron los Clippers para infringir el tope salarial?

La investigación estuvo a cargo del despacho de abogados neoyorquino Wachtell Lipton, que publicó un resumen de sus conclusiones.

El caso surgió después de acusaciones relacionadas con un acuerdo de patrocinio de $28 millones que Leonard firmó en 2022 con Aspiration, una empresa de banca ecológica que posteriormente se declaró en quiebra.

Aspiration también mantenía una relación comercial con los Clippers mediante un acuerdo de patrocinio de 23 años y $300 millones.

Las primeras acusaciones fueron difundidas en septiembre del año pasado por Pablo Torre, entonces colaborador de ESPN, a través de una serie de podcasts.

Posteriormente, la investigación de la NBA profundizó en los vínculos comerciales entre Leonard, su entorno y distintas compañías relacionadas con los Clippers.

Cuatro empresas estuvieron involucradas en los acuerdos

Según las conclusiones de la investigación, los Clippers infringieron las reglas al promover oportunidades de ingresos extradeportivos entre Leonard y cuatro compañías que tenían relaciones comerciales con el equipo.

Las empresas señaladas fueron Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance.

La NBA determinó que la organización facilitó acuerdos de patrocinio entre estas compañías y Leonard y que, además, habría utilizado relaciones comerciales con el equipo como incentivo para que las empresas establecieran esos acuerdos.

La investigación también concluyó que los Clippers pagaron gastos personales en nombre de Leonard y de sus representantes.

Otro de los elementos señalados fue la falta de información sobre solicitudes consideradas indebidas relacionadas con oportunidades de ingresos extradeportivos realizadas en nombre del jugador a través de quien entonces era su gestor de negocios, Dennis Robertson.

Un golpe que compromete el futuro de los Clippers

La pérdida de cinco selecciones de primera ronda entre 2029 y 2033 limita una parte importante de la capacidad futura de la franquicia para incorporar talento joven mediante el Draft o utilizar esos picks en posibles intercambios.

Al mismo tiempo, las suspensiones de Ballmer, Zucker y Frank golpean directamente a la estructura directiva de la organización.

La NBA dejó así un mensaje contundente sobre el cumplimiento de las reglas del tope salarial. Para los Clippers, el costo será inmediato con los $30 millones de multa, pero también tendrá consecuencias deportivas durante varios años por la pérdida de sus selecciones de primera ronda.

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