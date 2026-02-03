Clippers envían a James Harden a Cleveland y reciben a Garland

Los Clippers concretaron un movimiento de alto impacto en el mercado de la NBA al acordar el traspaso de James Harden a los Cleveland Cavaliers a cambio del base Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft. La operación fue revelada este martes por ESPN y marca un giro importante para ambas franquicias en plena temporada.

De acuerdo con la información disponible, Harden y la directiva de los Clippers trabajaron su salida durante los últimos días, lo que permitió llegar a un acuerdo que atiende las necesidades de ambos lados. Para Cleveland, la llegada de Harden representa una apuesta inmediata por competir, mientras que Los Ángeles incorpora a un jugador más joven, con margen de crecimiento y contrato a largo plazo.

Harden, de 36 años, se encontraba ausente del equipo en los últimos encuentros. El escolta no participó en la victoria del domingo ante Phoenix ni en la derrota del lunes frente a los Philadelphia 76ers por motivos personales. El entrenador Tyronn Lue explicó antes de ese último partido que el jugador se encontraba en su casa de Phoenix.

En su temporada número 17 en la liga, Harden continúa siendo uno de los principales generadores ofensivos de la NBA. Promedia 25.4 puntos y 8.1 asistencias por partido, cifras que representan su mejor producción anotadora desde su última campaña completa con Houston. Su rendimiento fue clave para la recuperación de los Clippers, que lograron enderezar el rumbo tras un inicio complicado con marca de 6-21.

Un cambio con impacto inmediato y a futuro

Los Clippers habían adquirido a Harden en 2023 desde Philadelphia, y con él alcanzaron los playoffs en dos ocasiones consecutivas, aunque fueron eliminados en primera ronda en ambas. En el verano pasado, el jugador firmó un contrato de dos años y $81.5 millones de dólares, que incluye una opción de jugador por 42 millones para la próxima temporada. Pese a no haber conseguido el ansiado anillo, Harden ha mostrado una notable durabilidad, superando los 70 partidos disputados en cada una de las últimas dos campañas.

Del otro lado del intercambio está Darius Garland, base de 26 años que actualmente se encuentra fuera de acción por una lesión en el pie derecho y no juega desde el 14 de enero. En la presente temporada, Garland registra promedios de 18.0 puntos y 6.9 asistencias en 26 encuentros, aunque ha estado limitado por problemas físicos recurrentes en los dedos del pie.

Seleccionado en el draft de 2019, Garland fue una pieza central en la reconstrucción de Cleveland tras la salida de LeBron James. Su mejor temporada llegó el año pasado, cuando promedió 20.6 puntos y 6.7 asistencias, con un 40% de efectividad en triples, fue All-Star y ayudó a los Cavaliers a lograr 64 victorias y la mejor ofensiva de la liga. Actualmente, se encuentra en medio de una extensión de cinco años firmada en 2022, con dos temporadas restantes y cerca de 90 millones de dólares pendientes.

Kawhi Leonard, All-Star de última hora

En medio del movimiento, la NBA también anunció la inclusión de Kawhi Leonard en el All-Star Game. La decisión responde a ajustes del nuevo formato del evento, que enfrenta a Estados Unidos contra el resto del mundo. La elección de Karl-Anthony Towns de representar a República Dominicana obligó a sumar a Leonard para completar los 16 cupos de jugadores estadounidenses.

Con ello, los Clippers tendrán representación en el All-Star que se disputará en el Intuit Dome, su nueva casa. Además, Yanic Konan Niederhäuser participará en el Rising Stars, completando un fin de semana relevante para la franquicia angelina.

