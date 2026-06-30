Kawhi Leonard se va de Los Ángeles: regresará a los Raptors

Kawhi Leonard está cerca de protagonizar uno de los movimientos más relevantes del mercado de la NBA. Los Angeles Clippers avanzan hacia un acuerdo para enviar al alero a Toronto Raptors, una operación que marcaría el regreso del jugador al equipo con el que conquistó el campeonato de 2019 y donde fue elegido Jugador Más Valioso de aquellas Finales.

De acuerdo con ESPN, el intercambio incluiría la llegada a Los Ángeles de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos elecciones de segunda ronda. Entre los activos proyectados aparecen selecciones de primera ronda sin protección para 2031 y 2033, además de selecciones de segunda ronda correspondientes a 2030 y 2033 y una opción de intercambio de primera ronda para 2027.

El movimiento representa un cambio significativo para ambas franquicias y pone fin, al menos en esta etapa, a la relación entre Leonard y el proyecto de los Clippers.

La operación tomó forma durante las últimas semanas mientras Toronto y Los Ángeles mantenían conversaciones. El entorno del jugador comunicó a otras organizaciones que únicamente contemplaría firmar una extensión contractual con los Raptors en caso de salir de California.

Aunque la preferencia inicial del jugador era permanecer con los Clippers, la franquicia no presentó una propuesta de compromiso a largo plazo durante este receso de temporada.

El regreso al lugar donde alcanzó el título

La posibilidad de volver a Toronto tiene una carga deportiva y simbólica para Leonard.

En la temporada 2018-19 condujo a los Raptors al primer campeonato de su historia y fue reconocido como MVP de las Finales tras registrar un promedio de 28.5 puntos en la serie que terminó con victoria frente a Golden State Warriors.

Kawhi Leonard to the Raptors has been agreed to, sources tell ESPN. The Clippers will receive unprotected first-round picks in 2031 and 2033, 2030 and 2033 second-round picks and a 2027 first-round swap. https://t.co/q6uJuC8LxX — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Según las fuentes consultadas, Leonard interpreta este escenario como una oportunidad para cerrar su carrera en la franquicia canadiense.

Actualmente le resta una sola campaña de contrato, correspondiente al curso 2026-27, con un salario de 50.3 millones de dólares.

El cierre de una etapa en los Clippers

La salida llega después de una temporada en la que Leonard recuperó continuidad y volvió a ubicarse entre los jugadores más determinantes de la liga.

El alero fue elegido All-Star por tercera ocasión con el uniforme de los Clippers y completó una de sus campañas más productivas. Promedió 27.9 puntos y disputó 65 partidos de temporada regular, una cifra especialmente relevante considerando que solo había alcanzado las 60 apariciones en otra temporada desde su paso por Toronto.

También finalizó séptimo en la votación al Jugador Más Valioso y recibió su cuarta inclusión en uno de los equipos All-NBA durante su etapa en Los Ángeles.

Los resultados colectivos, sin embargo, no acompañaron el rendimiento individual. Los Clippers cerraron con marca de 42 victorias y 40 derrotas y quedaron eliminados frente a Golden State en el torneo play-in.

El desenlace contrasta con el discurso que había mantenido la organización meses atrás. En abril, durante la conferencia de cierre de temporada, el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, había expresado públicamente su intención de mantener a Leonard dentro del proyecto.

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