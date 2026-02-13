Se retira Chris Paul, leyenda de los Clippers y la NBA

El base Chris Paul anunció este viernes su retiro definitivo de la NBA, apenas unos instantes después de que los Toronto Raptors informaran la rescisión de su contrato. Con 40 años y más de dos décadas en la liga, el armador conocido como CP3 puso fin a una de las carreras más consistentes y respetadas del baloncesto profesional.

El propio jugador confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje directo y personal. “¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me estoy alejando del baloncesto”, escribió Paul, quien debutó en la NBA en 2005 con los entonces New Orleans Hornets.

En el mismo texto reconoció que no le resultaba sencillo describir lo que sentía en ese momento. “Mientras escribo esto, es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez —a la mayoría de la gente le sorprendería— ¡no tengo la respuesta, jaja!”, agregó.

Paul dejó claro que, aunque cierra su etapa como jugador, el vínculo con el deporte no desaparecerá. “He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, abarcando tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo! Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble que también vino con mucha responsabilidad”, expresó.

Y profundizó en el significado que tuvo su carrera: “Lo asumí todo: lo bueno y lo malo. Como alguien que aprende toda la vida, el liderazgo es difícil y no es para los débiles. A algunos le gustas y a muchos no. Pero el objetivo siempre fue el objetivo, y mis intenciones siempre fueron sinceras (¡Caramba, me encanta competir!)”.

Un adiós marcado por movimientos contractuales

El retiro de Paul se dio en paralelo al anuncio de los Toronto Raptors, que decidieron rescindir su contrato antes de que el veterano base pudiera disputar un solo partido con la franquicia canadiense.

Los Raptors habían adquirido a Paul el 4 de febrero en un acuerdo a tres bandas con Los Angeles Clippers —equipo con el que inició la temporada— y los Brooklyn Nets. Desde entonces ya se manejaba la versión de que era prácticamente imposible que el jugador llegara a vestir la camiseta de Toronto en un encuentro oficial.

No fue una decisión improvisada. El pasado 22 de noviembre, el propio Paul había adelantado que esta sería su última campaña en la NBA.

A lo largo de su trayectoria pasó seis temporadas en New Orleans (2005-2011) y luego vivió una etapa clave con los Clippers entre 2011 y 2017, donde consolidó su estatus como uno de los mejores bases de su generación. Posteriormente jugó con Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, antes de regresar en 2025 a los Clippers.

Pese a su talento y liderazgo, nunca consiguió ganar el campeonato de la NBA. Aun así, su legado como uno de los grandes armadores en la historia de la liga queda intacto.

