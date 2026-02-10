NBA anuncia a ex Laker como reemplazante de Stephen Curry en el All-Star

La NBA confirmó que el alero de los Toronto Raptors, Brandon Ingram, será el reemplazante de Stephen Curry en el Juego de Estrellas que se disputará este domingo en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Curry quedó fuera por una lesión persistente conocida como “runner’s knee”, que lo ha marginado de sus últimos cuatro partidos. Golden State espera que el base pueda regresar después del receso del All-Star, el 19 de febrero frente a los Boston Celtics.

Toronto Raptors forward Brandon Ingram has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Golden State Warriors guard Stephen Curry on USA Stripes for the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15 on NBC & Peacock). pic.twitter.com/PrYX5fWcIT — NBA (@NBA) February 10, 2026

Ingram, veterano de 10 temporadas, promedia este año 22.0 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias. Será su segunda aparición en un All-Star y se integrará al roster USA Stripes.

Un nuevo impulso en Toronto

Tras ser adquirido en un traspaso desde los New Orleans Pelicans, Ingram firmó en febrero de 2025 una extensión de tres años y 120 millones de dólares con los Raptors. El cambio de escenario, según él mismo, ha sido clave.

“Ser All-Star hoy es un logro increíble”, dijo Ingram, según Sportsnet. “A Dios sea la gloria. Estoy agradecido por otro logro en mi libro”.

También valoró su etapa en Canadá: “Me encanta la decisión de venir a Toronto. Ha expandido más mi juego, especialmente en el costado defensivo. … En el costado ofensivo, he podido ser eficiente. He podido mostrar lo que puedo hacer”.

Ingram llegó a la NBA en 2016 con Los Angeles Lakers, donde jugó tres temporadas antes de ser parte del paquete que llevó a Anthony Davis a Los Ángeles. En la campaña 2019-20, ya con los Pelicans, fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó el premio al Jugador de Mayor Progreso.

El 75º Juego de Estrellas de la NBA se celebrará el domingo, con varias figuras ausentes por lesión, pero con nuevas oportunidades para jugadores como Ingram de volver a brillar en el escenario más mediático de la temporada regular.

