Miami se ilusiona al ver por primera vez en acción a Giannis Antetokoumpo con el Heat

Giannis Antetokounmpo ya tuvo su primer partido con el Miami Heat. El griego disputó 14 minutos en el triunfo por 129-105 sobre los Toronto Raptors, en Québec City, durante el estreno de la pretemporada de la NBA, y terminó con 9 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias.

El resultado fue amplio desde temprano y permitió que Miami retirara a sus titulares después de los dos primeros cuartos. Antetokounmpo solo participó durante la primera mitad, pero su presencia alcanzó para mostrar algunas de las posibilidades que tendrá el Heat con uno de los principales movimientos del mercado de verano.

Su primera canasta con Miami llegó durante el primer cuarto. El delantero recibió el balón cerca del aro, convirtió una bandeja y completó la jugada con el tiro libre adicional.

No fue su única participación ofensiva relevante. En otra de las acciones que pueden convertirse en una imagen habitual durante la temporada, Antetokounmpo atacó la zona y terminó sacando el balón hacia el perímetro para que Andrew Wiggins anotara un triple. La combinación entre las penetraciones del griego y los tiros exteriores de sus compañeros fue una de las características de su estreno.

Antetokounmpo terminó perfecto en sus lanzamientos de campo, con tres aciertos en tres intentos. No tomó ningún triple y acertó tres de cuatro tiros libres.

Un nuevo comienzo después de 13 temporadas en Milwaukee

El encuentro representó el primer paso de Antetokounmpo con Miami después de 13 temporadas en los Milwaukee Bucks. El cambio se produjo durante el verano, cuando Milwaukee envió al jugador y a Bobby Portis al Heat a cambio de Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis y cinco selecciones del draft.

La llegada del griego había generado expectativas incluso antes de su estreno. Ahora, la afición de Miami pudo verlo por primera vez en acción con el uniforme de la franquicia, aunque todavía en un partido sin carácter oficial.

La pretemporada también sirvió para repartir minutos entre buena parte de la plantilla. Miami utilizó a 19 jugadores ante Toronto y ninguno superó los 20 minutos en cancha, una situación propia de una etapa en la que los equipos todavía evalúan sus piezas y las oportunidades disponibles dentro del plantel.

En el otro lado de la cancha no estuvo Kawhi Leonard. El alero de Toronto recibió descanso después de haber firmado recientemente una importante extensión de contrato con los Raptors.

Toronto utilizó a 12 jugadores y repartió una carga mayor de minutos entre algunos de ellos. Jamal Shead llegó a disputar 28 minutos, mientras que Tyreke Key y R.J. Barrett terminaron como los máximos anotadores del equipo canadiense, con 15 puntos cada uno.

Antetokounmpo también llamó la atención antes del encuentro con un nuevo ritual de preparación. La acción recordó al tradicional sprint que Russell Westbrook realizaba antes de los partidos, aunque el jugador griego incorporó su propio estilo.

El triunfo ante Toronto fue apenas el primero de los cinco partidos de preparación que tendrá Miami. El Heat se enfrentará después a los New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets y Orlando Magic antes de iniciar la temporada regular el miércoles 21 de octubre, como local frente a Minnesota.

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