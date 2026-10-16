Familia Buss pide desestimar demanda de Jeanie que impide vender acciones de los Lakers

La disputa legal por la participación de la familia Buss en Los Angeles Lakers llegó a una nueva instancia judicial, después de que Janie y Joey Buss solicitaran desestimar la demanda presentada por su hermana Jeanie. Los dos hermanos buscan que el proceso no frene la venta del 17,82 % de las acciones que todavía pertenecen al fideicomiso familiar y que fueron aprobadas por la mayoría de los herederos.

La petición fue presentada el viernes ante un tribunal de Los Ángeles. Los abogados de Janie y Joey sostienen que la votación realizada en agosto autorizó la operación y activó una cláusula para poner fin al fideicomiso, por lo que sus administradores no tendrían facultades para ignorar esa decisión.

Cinco de los seis hermanos votaron a favor de vender la participación restante, mientras que Jeanie fue la única que se opuso. La actual gobernadora de los Lakers busca impedir que la operación avance sin su consentimiento y sostiene que las condiciones legales que rigen el fideicomiso requieren su aprobación.

El conflicto gira en torno a la interpretación de una resolución judicial de 2017. Jeanie argumenta que aquel fallo obliga a sus hermanos a tomar medidas razonables para respaldar su continuidad como gobernadora con control de la franquicia. Sin embargo, Janie y Joey afirman que la orden no prohíbe vender las acciones ni disolver el fideicomiso.

La próxima audiencia está prevista para el 8 de diciembre, fecha en la que el tribunal podrá avanzar en el análisis de los argumentos presentados por ambas partes.

La venta de los Lakers y el futuro del fideicomiso familiar

La controversia se produce después de una operación que estableció un récord de valoración en el deporte estadounidense. En agosto, cinco de los seis herederos de Jerry Buss respaldaron la venta de la participación familiar restante a los nuevos propietarios mayoritarios, Josh Kushner y Bob Iger, en una transacción que valora a los Lakers en 12,500 millones de dólares.

El paquete de acciones en disputa representa el 17,82 % de la franquicia y tendría un valor aproximado de 2.200 millones de dólares. Según el planteamiento de los hermanos, la venta permitiría maximizar el valor de la participación para los seis beneficiarios, incluida Jeanie, mediante una cláusula que les da derecho a sumarse a determinadas condiciones de venta.

La familia ya había vendido el control mayoritario del equipo a Mark Walter, propietario de Los Angeles Dodgers, en 2025. Ese acuerdo contemplaba que Jeanie permaneciera en su cargo durante cinco años, una garantía que ahora forma parte del contexto de la disputa por la propiedad y la administración del club.

Jerry Buss compró a los Lakers, el Forum y los Kings por 67,5 millones de dólares en 1979. Tras su muerte, en 2013, Jeanie fue elegida para ejercer como gobernadora con control de la franquicia, mientras que el fideicomiso familiar mantuvo una participación en el equipo. La resolución judicial de 2017 que ella cita surgió después de que sus hermanos mayores, Jimmy y Johnny Buss, intentaran apartarla de la organización.

Los abogados de Janie y Joey señalan que aquella orden mencionó la votación de las acciones del fideicomiso como una medida razonable para apoyar la continuidad de Jeanie, pero no exigió conservar una participación del 15 % para cumplir con el umbral de elegibilidad de la NBA para que los propietarios minoritarios puedan integrar la junta de gobernadores de la liga.

La solicitud de desestimación se suma a la oposición formal presentada la semana anterior en nombre de cinco hermanos Buss, en defensa de su derecho a votar la venta y poner fin al fideicomiso. La resolución del caso determinará si la operación puede continuar sin el consentimiento de Jeanie o si deberán resolverse primero las diferencias sobre el alcance de la orden judicial.

Mientras el proceso sigue abierto, los Lakers tienen previsto comenzar la temporada regular el 21 de octubre contra los Golden State Warriors en el Crypto.com Arena. Jeanie estuvo presente en el primer partido de pretemporada del equipo como local, el 8 de octubre, sentada junto a la cancha.

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