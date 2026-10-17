Pago de $5,000 del Seguro Social el 21 octubre: ¿el nuevo COLA ya viene aplicado?

En unos días muy movidos para la economía estadounidense con tantos anuncios del gobierno, muchos jubilados, personas con discapacidad y sus familiares se preguntan si el nuevo ajuste por el costo de vida (COLA), dado a conocer por la Administración del Seguro Social (SSA) esta semana, se aplicará para los próximos pagos. Las dudas crecen cuando habrá personas que recibirán más de $5,000 dólares el próximo 21 de octubre.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 21 de octubre?

El miércoles 21 de octubre de 2026 corresponde a los beneficiarios cuyos cumpleaños están entre el día 11 y el 20 de cualquier mes. Esta fecha forma parte del calendario regular de la SSA.

Los depósitos de octubre se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre: personas nacidas entre el 1 y el 10.

Miércoles 21 de octubre: personas nacidas entre el 11 y el 20 .

. Miércoles 28 de octubre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y ciertos beneficiarios que cobran también el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tienen un calendario diferente. Si recibes beneficios a partir del historial laboral de otra persona, la fecha de nacimiento que cuenta es la de ese trabajador.

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,000 dólares mensuales?

Algunos jubilados pueden alcanzar pagos mensuales cercanos a los $5,000 dólares, pero esa cantidad no representa el beneficio habitual ni está relacionada con la fecha del depósito.

El monto depende de factores como los ingresos registrados durante la vida laboral, los años de trabajo y la edad a la que se solicitó la jubilación. Por eso, dos personas que reciben su dinero el mismo día pueden tener beneficios muy distintos.

Según las cifras de referencia proporcionadas por la SSA, los pagos mensuales promedio son:

Jubilación: $2,033.27 dólares .

. Discapacidad: $1,498.94 dólares.

Sobrevivientes: $1,635.70 dólares.

Para conocer la cantidad exacta que te corresponde, puedes consultar tu cuenta de my Social Security.

¿El pago del 21 de octubre ya incluye el nuevo COLA?

No. El depósito del 21 de octubre todavía no tendrá aplicado el aumento del 3.6% correspondiente al COLA de 2027.

La SSA anunció el nuevo ajuste el 14 de octubre. Sin embargo, el incremento no se aplica retroactivamente a los pagos de octubre, sino a los beneficios correspondientes a 2027. Los beneficiarios del Seguro Social comenzarán a recibir sus pagos ajustados en enero de 2027. En el caso del SSI, los montos actualizados estarán disponibles desde el 31 de diciembre de 2026.

El porcentaje de aumento se aplica al beneficio correspondiente, por lo que la cantidad adicional dependerá de cuánto recibe cada persona. Por ejemplo, un pago mensual de $2,000 dólares aumentaría aproximadamente $72 dólares con un ajuste del 3.6%, antes de considerar otras deducciones.

¿Cómo puedes revisar tu próximo depósito?

Los beneficiarios pueden recibir sus prestaciones mediante depósito directo o a través de la tarjeta de débito Direct Express. Si el dinero no aparece en la fecha prevista, conviene consultar primero con el banco y revisar la información de pago antes de reportar un problema a la SSA.

También es recomendable comprobar el monto de tus beneficios en la cuenta oficial de my Social Security. Así podrás distinguir el pago que recibirás en octubre del aumento que llegará con el nuevo año y organizar mejor tus gastos mensuales.

También te puede interesar: