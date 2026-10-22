Seguro Social envía nuevos avisos sobre las Cuentas Trump de $1,000: cómo son

Después del nacimiento de un hijo, las familias en Estados Unidos reciben documentos importantes que pueden abrirles la puerta a nuevos beneficios. Ahora, uno de esos trámites también sirve para informar a los padres sobre una iniciativa del gobierno de Estados Unidos, las Cuentas Trump de $1,000 dólares, que requiere atención para conocer sus condiciones y cómo participar.

La Administración del Seguro Social (SSA) dio a conocer que comenzó a distribuir folletos sobre las Cuentas Trump junto con las tarjetas del Seguro Social de los recién nacidos. Los avisos explican cómo solicitar una aportación única de $1,000 dólares del Departamento del Tesoro para los niños que cumplan los requisitos.

Crédito: Administración del Seguro Social (SSA) | Cortesía

¿Qué advierten los avisos de las Cuentas Trump?

El documento gubernamental indica a los padres que visiten TrumpAccounts.gov, descarguen la aplicación del programa y completen el registro correspondiente. Después, recibirán información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la activación de la cuenta y la contribución federal.

Crédito: Administración del Seguro Social (SSA) | Cortesía

Los $1,000 dólares no son un cheque en efectivo para los padres, el dinero está destinado a una cuenta de inversión abierta a nombre del menor, con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo.

¿Qué niños pueden recibir la contribución de $1,000 dólares?

Las directrices del programa establecen que la aportación inicial está disponible para menores que cumplan estas condiciones:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 .

. Ser ciudadano estadounidense .

. Tener un número de Seguro Social válido.

Los padres deben comprobar que sus hijos reúnen los requisitos y seguir las instrucciones oficiales para solicitar la contribución.

¿Es obligatorio depositar dinero adicional?

No. Las familias no tienen la obligación de realizar aportaciones adicionales. Sin embargo, quienes deseen aumentar los ahorros de sus hijos pueden contribuir hasta $5,000 dólares anuales, conforme a las reglas aplicables.

Las Cuentas Trump son instrumentos de inversión con ventajas fiscales para menores elegibles. Un padre o tutor administra la cuenta durante la infancia, de acuerdo con las condiciones del programa, hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

¿Por qué el Seguro Social distribuye los folletos?

La agencia aprovecha el proceso de registro que muchas familias ya utilizan al nacer un bebé. Mediante el programa de Enumeración al Nacer (EAB), los padres pueden solicitar el número de Seguro Social durante el registro del nacimiento en un hospital, centro de maternidad o con una partera autorizada.

En Estados Unidos nacen más de 3.5 millones de niños al año y la SSA asigna aproximadamente el 99% de los números de Seguro Social infantiles mediante este procedimiento, declaró el portavoz de la SSA, Barton Mackey, a Fox News Digital.

La distribución de los avisos amplía una iniciativa anunciada previamente para acercar la información sobre las cuentas a las familias. Mientras la SSA facilita el trámite del Seguro Social y difunde las instrucciones, el Departamento del Tesoro supervisa la contribución federal.

¿Dónde consultar los requisitos?

Los padres pueden visitar TrumpAccounts.gov para conocer las condiciones y completar los pasos de inscripción.

Antes de compartir información personal, conviene verificar que se está utilizando el portal oficial y desconfiar de intermediarios que prometan garantizar el beneficio a cambio de dinero.

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