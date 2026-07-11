Aportaciones e inversiones en Cuentas Trump de $1,000

Las Cuentas Trump ya comenzaron a formar parte de las nuevas opciones de ahorro para las familias en Estados Unidos. Después de conocer quiénes pueden acceder al depósito inicial de $1,000 dólares del gobierno federal y cómo abrir una cuenta, en esta ocasión, resolveremos una duda igual de importante: ¿qué pasa con el dinero una vez que entra a la cuenta y cuáles son las reglas para hacerlo crecer? Entender cómo funcionan las aportaciones y las inversiones puede ayudar a los padres a decidir si este programa realmente encaja en los planes financieros de sus hijos.

¿Cuánto dinero se puede aportar a una Cuenta Trump?

Uno de los aspectos más importantes es que estas cuentas tienen un límite de aportaciones. Mientras el menor sea menor de 18 años, los padres o tutores pueden depositar hasta $5,000 dólares al año.

Además, un empleador también puede hacer contribuciones de hasta $2,500 dólares anuales. Sin embargo, ese dinero cuenta dentro del mismo límite anual de $5,000 dólares, por lo que no se suma de forma independiente.

Por ejemplo, si unos padres deciden guardar $200 dólares al mes para su hijo, al finalizar el año habrán aportado $2,400 dólares, una cantidad que se encuentra dentro del límite permitido. Ese dinero permanecerá invertido hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad establecida por el programa.

¿Las aportaciones a la Cuenta Trump se pueden deducir de impuestos?

Un detalle que conviene tener presente es que las aportaciones se realizan con dinero después de pagar impuestos. Es decir, si una familia deposita recursos en la Cuenta Trump, no podrá deducir esas cantidades en su declaración fiscal, como ocurre con otros instrumentos de ahorro.

Siguiendo el mismo ejemplo, esos $2,400 dólares salieron del dinero que los padres ya tenían disponible en su bolsillo después de recibir su sueldo y pagar los impuestos correspondientes. Por ello, esa aportación no se puede deducir en sus impuestos y no les daría un beneficio fiscal adicional al momento de presentar su declaración.

¿En qué se invierte el dinero de las Cuentas Trump?

La inversión dentro de las Cuentas Trump sigue reglas específicas contempladas desde su promulgación dentro de la ley conocida como el One Big Beautiful Bill. Mientras el menor sea menor de edad, los recursos únicamente pueden invertirse en fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds) y fondos mutuos de bajo costo que repliquen un índice amplio del mercado estadounidense, como el S&P 500. Durante esa etapa no es posible comprar bonos, acciones internacionales u otros activos de inversión.

A primera vista, esta restricción puede parecer una desventaja, especialmente para quienes buscan una cartera más diversificada. Sin embargo, algunos asesores consideran que el horizonte de inversión juega a favor de los menores.

“Básicamente no se puede, y ese es el punto”, afirmó AJ Ayers, planificador financiero certificado, a Nerdwallet. “Un recién nacido tiene un período mínimo de inmovilización de 18 años y un horizonte de más de 40 años si se transfiere a una cuenta IRA. Ese es precisamente el plazo que se desea para una inversión total en acciones. Prefiero el fondo del mercado estadounidense total al S&P 500 porque incluye empresas de pequeña y mediana capitalización”.

El panorama cambia conforme el menor se acerca a la universidad. Muchos especialistas recomiendan reducir gradualmente el riesgo cuando se acerca el momento de utilizar el dinero, algo que resulta más complicado debido a las restricciones de inversión de las Cuentas Trump.

“Si bien un inversor no puede diversificar adecuadamente esta cuenta en particular, puede compensarlo si tiene otras inversiones”, explicó Acie Clayborne, asesora financiera acreditada. “Las familias pueden mitigar en cierta medida las limitaciones de las cuentas Trump combinándolas con planes 529 si cuentan con suficientes ahorros”.

En otras palabras, una familia podría utilizar la Cuenta Trump para aprovechar el depósito inicial del gobierno y el potencial de crecimiento del mercado, mientras destina parte de sus ahorros a un plan 529, que ofrece una mayor variedad de inversiones y ventajas fiscales para gastos educativos.

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