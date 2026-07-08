Cómo abrir una Cuenta Trump de $1,000 para tu hijo

Las Cuentas Trump ya están disponibles en Estados Unidos y miles de familias comenzaron a registrarse desde que el programa entró en vigor el 4 de julio de 2026. Si tienes un hijo menor de 18 años, ahora puedes abrir una de estas cuentas de ahorro e inversión respaldadas por el gobierno federal. En algunos casos, también es posible recibir un depósito inicial de $1,000 dólares. Aquí te explicamos cómo inscribir a tu hijo y cuáles son los requisitos.

¿Qué son las Cuentas Trump?

Las cuentas 530A, popularmente conocidas como las Cuentas Trump, son un programa creado para ayudar a que los menores comiencen a formar un patrimonio desde temprana edad. Están diseñadas para recibir aportaciones de los padres, familiares, empleadores y otras entidades autorizadas, con el objetivo de que el dinero permanezca invertido y pueda utilizarse más adelante para metas como estudiar, comprar una primera vivienda o iniciar un negocio, conforme a las reglas establecidas por la ley.

¿Quién puede abrir una Cuenta Trump?

Cualquier menor de 18 años puede tener una Cuenta Trump, siempre que cuente con un número válido de Seguro Social (SSN) y no tenga otra cuenta registrada a su nombre. Debido a que son menores de edad, estas cuentas las debe abrir un padre o tutor.

No obstante, cuando hablamos del depósito inicial federal de $1,000 dólares, únicamente está disponible para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que sean ciudadanos estadounidenses y cuenten con un SSN válido.

Cómo abrir una Cuenta Trump paso a paso

Paso 1. Verifica que tu hijo reúna los requisitos

Antes de iniciar el trámite, confirma que tu hijo cuenta con un número de Seguro Social válido. Si también deseas que reciba el depósito inicial de $1,000 dólares, verifica que cumpla con los requisitos de nacimiento y ciudadanía establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Recuerda: aun cuando tu hijo no califique al pago del gobierno, puedes abrirle una cuenta Trump mientras cumpla con los requisitos y sea menor de edad. De hecho, una donación de la familia DELL podría permitirles acceder a un depósito de $250 dólares, mientras le actives su cuenta a tiempo y tu hijo sea menor de 10 años.

Paso 2. Llena el Formulario 4547

El IRS creó el Formulario 4547 para solicitar la apertura de una Cuenta Trump. En él deberás proporcionar los datos del menor y de la persona autorizada para realizar el trámite. Si tu hijo reúne los requisitos para recibir el depósito federal, esa misma solicitud permite pedir la contribución del programa piloto.

Paso 3. Presenta la solicitud y espera la activación

Puedes presentar el Formulario 4547 junto con tu declaración de impuestos o realizar el trámite mediante el portal oficial del programa trumpaccounts.gov.

Después de recibir la solicitud, el IRS revisará la información y el Departamento del Tesoro verificará los datos para crear la cuenta. Posteriormente, la institución financiera encargada se pondrá en contacto contigo para completar la activación.

¿Cuándo llegan los $1,000 dólares?

El IRS explica que el depósito del programa piloto no se realiza de inmediato. Primero debe comprobarse que la cuenta fue abierta correctamente y que el menor cumple con todos los requisitos.

Las aportaciones federales comenzaron a realizarse a partir del 4 de julio de 2026, por lo que las familias elegibles recibirán el dinero tan pronto como concluya el proceso de autenticación.

¿Qué cambia para los padres de recién nacidos?

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que los padres recibirán información para facilitar la apertura de una Cuenta Trump cuando tramiten el número de Seguro Social de su bebé mediante el programa de Enumeración al Nacer (EAB).

Además, la agencia incorporará información sobre el programa en las tarjetas del Seguro Social y en otros materiales dirigidos a las familias.

“Las Cuentas Trump representan una de las inversiones más importantes en la próxima generación de estadounidenses en la historia de nuestra nación, brindando a los niños estadounidenses una sólida base financiera para el futuro”, declaró Frank J. Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA). “Los números de Seguro Social son la base de las Cuentas Trump, y capacitaremos a los padres para que inscriban a sus recién nacidos a través del programa de Enumeración al Nacer, para que aprovechen al máximo este programa desde el día de su nacimiento”.

¿Quién administrará las Cuentas Trump?

El Departamento del Tesoro informó que BNY Mellon será el agente financiero del programa y trabajará junto con Robinhood para desarrollar la plataforma mediante la cual las familias podrán administrar las cuentas.

Mientras el beneficiario sea menor de edad, un adulto responsable será quien gestione la cuenta.

Los niños titulares podrán acceder a su dinero a partir de los 18 años para usarlo en situaciones aprobadas por el gobierno, como es para el pago de la universidad, la compra de una casa o que ese dinero les permita iniciar un negocio.

Si el dinero no se utiliza, la cuenta Trump seguirá las reglas establecidas de una cuenta individual para la jubilación (IRA) tradicional.

¿Quién puede hacer aportaciones?

Una vez abierta la Cuenta Trump, los padres, familiares, empleadores, gobiernos estatales y organizaciones autorizadas podrán realizar aportaciones. De hecho, diversas empresas y organizaciones filantrópicas han anunciado programas para complementar el ahorro de algunos menores elegibles.

Las contribuciones sujetas al límite anual podrán alcanzar hasta $5,000 dólares, sin contar el depósito inicial del gobierno. Las aportaciones patronales forman parte de este límite, con un máximo de aportación de hasta $2,500 dólares al año.

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