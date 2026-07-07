La Administración del Seguro Social te ayudará a inscribirte en las Cuentas Trump de $1,000

Inscribir a un recién nacido en las nuevas Cuentas Trump será mucho más sencillo para los padres primerizos en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) anunció que pondrá en marcha un proceso para facilitar el registro desde el momento en que el bebé obtiene su número de Seguro Social. El objetivo es que más familias puedan acceder a este programa de ahorro infantil sin realizar trámites adicionales y que adquieran los $1,000 dólares del gobierno sin mucha espera.

La SSA explicó en una nota informativa que, a partir de este lunes 6 de abril, actualizaría el programa de Enumeración al Nacer (EAB), el sistema que utilizan los hospitales para solicitar el número de Seguro Social de los recién nacidos. Con este cambio, los padres recibirán información para crear automáticamente una Cuenta Trump al realizar ese mismo trámite.

“Las Cuentas Trump representan una de las inversiones más importantes en la próxima generación de estadounidenses en la historia de nuestra nación, brindando a los niños estadounidenses una sólida base financiera para el futuro”, declaró Frank J. Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA). “Los números de Seguro Social son la base de las Cuentas Trump, y capacitaremos a los padres para que inscriban a sus recién nacidos a través del programa de Enumeración al Nacer, para que aprovechen al máximo este programa desde el día de su nacimiento”.

Además de modificar los formularios utilizados en hospitales, la SSA informó que las tarjetas del Seguro Social enviadas a los recién nacidos incluirán información sobre este programa. La agencia también actualizará su sitio web y trabajará con hospitales y otras organizaciones para dar a conocer las nuevas cuentas entre las familias.

¿Qué son las Cuentas Trump?

Las Cuentas Trump son un programa federal creado por la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025. Se trata de una cuenta de ahorro e inversión para menores de 18 años, diseñada para ayudar a que los niños comiencen a construir un patrimonio desde sus primeros años de vida.

El dinero permanece invertido a largo plazo y, cuando el beneficiario alcanza la mayoría de edad, puede utilizarlo para ciertos fines permitidos por la ley, como estudiar, comprar una vivienda o iniciar un negocio. Posteriormente, la cuenta funciona con reglas similares a una cuenta individual para el retiro.

¿Quiénes pueden recibir los $1,000 dólares?

Las cuentas pueden abrirse para cualquier menor de 18 años que sea ciudadano estadounidense y cuente con un número válido de Seguro Social. Sin embargo, el depósito inicial de $1,000 dólares que entrega el Gobierno de Estados Unidos forma parte de un programa dirigido únicamente a los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La SSA informó que, desde el 4 de julio de 2026, los menores que cumplan con los requisitos comenzarán a recibir esa aportación inicial en sus cuentas. Hasta ahora, alrededor de seis millones de niños ya se encuentran inscritos en el programa.

Además del incentivo federal, padres, familiares e incluso empleadores pueden realizar aportaciones adicionales para incrementar el ahorro del menor conforme pasan los años, siempre respetando los límites de hast $5,000 dólares anuales establecidos por la ley.

Para las familias que ya tienen hijos menores de 18 años, el programa sigue disponible aunque no todos recibirán el depósito gubernamental. Los padres pueden abrir una Cuenta Trump mediante el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o a través del portal oficial del programa.

Si próximamente tendrás un bebé o acabas de convertirte en padre, acércate con las autoridades del hospital para que te guíen en torno a la ayuda que la SSA está proporcionando a raíz de la existencia de las cuentas Trump.

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