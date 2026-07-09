La Casa Blanca presume gasolina barata a $3.47 el galón de la red Freedom Fuel

Durante varios meses, desde que empezó la guerra con Irán y, especialmente, las tensiones que refieren al paso de buques por el estrecho de Ormuz, los precios de los combustibles se dispararon, preocupando a los consumidores. Por eso, cuando se da a conocer la existencia de una gasolina por debajo del precio promedio nacional, la Casa Blanca no desaprovechó la oportunidad para promocionar la iniciativa. ¿Es un programa o empresa del gobierno? ¿Cómo se puede ofrecer una gasolina regular en $3.47 dólares por galón? Te explicamos todos los detalles.

Este miércoles, la Casa Blanca dio a conocer la apertura de la primera gasolinera de Freedom Fuel Network a través de sus redes sociales, con la característica más llamativa del anuncio: una gasolina de $3.47 dólares por galón. Además, el precio hace un guiño al cargo de Donald Trump, como actual 47º presidente de los Estados Unidos.

En la publicación, la Casa Blanca compartió un video donde automovilistas agradecieron al presidente Trump por el ahorro en el combustible.

FREEDOM FUEL HAS ARRIVED. ????



The FIRST Freedom Fuel Network gas station has LANDED in Philadelphia, lowering the price at the pump to $3.47 for our 47th President.



President Trump is leading the charge to lower gas prices this summer – putting more money in your pocket. ? pic.twitter.com/lcrCuioQv5 — The White House (@WhiteHouse) July 7, 2026

“El presidente Trump está liderando la iniciativa para bajar los precios de la gasolina este verano, lo que significa más dinero en sus bolsillos”, afirmó la Casa Blanca en su publicación en X.

Este anuncio ha generado fuertes especulaciones, relacionando a Freedom Fuel como una empresa o iniciativa del gobierno de Trump.

¿Qué es Freedom Fuel Network?

Freedom Fuel Network es una empresa privada que actualmente opera 25 estaciones de servicio distribuidas entre Pensilvania y Nueva Jersey.

Aunque el lanzamiento fue ampliamente promovido por la administración federal, funcionarios aclararon que el gobierno no tiene participación directa en el negocio.

“El gobierno federal no tiene ninguna participación en Freedom Fuel Network ni proporciona financiamiento”, declararon funcionarios de la Casa Blanca.

Además, las autoridades señalaron que ninguna persona u organización externa está subsidiando el precio del combustible, aunque no detallaron cuánto tiempo permanecerá vigente el programa de descuentos.

Las dudas alrededor de Freedom Fuel y el gobierno

Pese a la promoción oficial, todavía hay poca información pública sobre la compañía. Registros estatales muestran que Freedom Fuel Network LLC fue constituida en Delaware el 23 de junio, mientras que su sitio web fue registrado el 13 de junio, de acuerdo con datos de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Asimismo, el 1 de julio la empresa presentó una solicitud para registrar la marca Freedom Fuel Network ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

La abogada Anna Vishev, quien aparece como representante legal de la solicitud, rechazó hacer comentarios públicos sobre la empresa hasta el momento.

Otro aspecto que permanece sin respuesta es quién suministra el combustible a estas estaciones. De acuerdo con registros de Google Maps citados por USA Today, varias de las ubicaciones operaban anteriormente bajo marcas como Sunoco, Gas N’ Go y Karco.

¿Cómo se puede ofrecer una gasolina a $3.47 dólares?

La estrategia de precios también llamó la atención debido a la diferencia frente al promedio nacional. Mientras la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) reportó un promedio cercano a los $3.85 dólares por galón, las estaciones Freedom Fuel mantienen el precio en $3.47 dólares.

“Estamos vendiendo combustible muy por debajo de nuestro costo”, declaró un empleado de Freedom Fuel Network en una estación ubicada en Boothwyn, Pensilvania, a CBS News.

Según especialistas, los propietarios de las gasolineras pueden absorber parte del incremento en el precio del petróleo para mantenerse competitivos, aunque esa práctica reduce temporalmente sus ganancias.

¿Dónde están las estaciones Freedom Fuel?

La red opera exclusivamente en Pensilvania y Nueva Jersey. La mayoría de sus sucursales se encuentran en ciudades como Filadelfia, Brookhaven, Bensalem, Springfield, Camp Hill, Pottstown, Egg Harbor, Marlton y Little Egg Harbor, entre otras localidades.

Hasta el momento, la empresa mantiene 25 estaciones participantes, aunque ni la Casa Blanca ni la empresa han informado si el programa se ampliará a otros estados o si el precio promocional estará disponible de manera permanente.

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