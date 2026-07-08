Quiénes podrían recibir $425 de un acuerdo por llamadas o mensajes de texto no deseados

Miles de personas que recibieron llamadas o mensajes de texto que nunca solicitaron podrían tener derecho a una compensación económica. Un acuerdo de demanda colectiva relacionado con Farmers Insurance permite que ciertos consumidores presenten una reclamación para recibir hasta $425 dólares por comunicaciones de telemarketing que, según los demandantes, violaron las normas federales de protección al consumidor.

El caso está relacionado con supuestas llamadas y mensajes enviados con fines comerciales por un agente independiente de Farmers Insurance. Los consumidores afectados deben cumplir varios requisitos específicos para formar parte del acuerdo y solicitar el pago antes de la fecha límite establecida.

¿Quiénes pueden reclamar el pago de hasta $425 dólares?

El acuerdo está dirigido a personas que hayan recibido dos o más llamadas telefónicas o mensajes de texto no solicitados de Todd Henderson Insurance Agency, Inc. o de R. Todd Henderson, un agente independiente asociado con Farmers Insurance.

Las comunicaciones debieron haber ocurrido durante un periodo de un año contado desde el 8 de octubre de 2020.

Además, el número de teléfono de la persona que presenta la reclamación debía estar inscrito en el Registro Nacional No Llame, conocido en inglés como el National Do Not Call Registry, durante al menos 30 días antes de recibir esas comunicaciones.

Otro requisito importante es que los consumidores deben confirmar que no solicitaron una cotización de seguro a Farmers Insurance o a sus agentes antes de recibir las llamadas o mensajes. Tampoco deben haber sido clientes de la compañía en ese momento.

Farmers Insurance no aceptó haber cometido alguna irregularidad, pero decidió llegar a un acuerdo para evitar que el proceso legal continuara. En este tipo de acuerdos, la empresa generalmente mantiene su postura de no admitir responsabilidad mientras ofrece una compensación para resolver la disputa.

¿Por qué existe este acuerdo por llamadas no deseadas?

La demanda se basa en la Ley de Protección del Consumidor Telefónico (TCPA), una norma federal creada para limitar ciertas prácticas de telemarketing que pueden resultar invasivas para los consumidores.

La TCPA establece reglas sobre el uso de llamadas automáticas, mensajes de texto y otras formas de contacto comercial. Cuando una persona considera que una empresa realizó comunicaciones sin autorización, puede buscar una compensación mediante una demanda colectiva si otras personas enfrentaron una situación similar.

En lugar de que cada persona inicie un proceso separado, todos los miembros elegibles pueden participar en una misma acción legal, lo que abre la posibilidad de una demanda colectiva.

Cuando se llega a un acuerdo, las personas que forman parte del grupo pueden recibir un pago económico. A cambio, normalmente renuncian a presentar nuevas demandas relacionadas con los mismos hechos.

¿Cómo presentar una reclamación?

Los consumidores elegibles pueden completar y enviar el formulario de reclamación en línea a través del sitio oficial establecido para el acuerdo. Antes de enviarlo, es importante revisar que la información proporcionada sea correcta y confirmar que se cumplen todos los requisitos.

Para evitar problemas, los solicitantes deben conservar cualquier evidencia disponible relacionada con las llamadas o mensajes recibidos, como registros telefónicos, capturas de pantalla o información del número desde el cual fueron contactados.

¿Cuándo termina el plazo para solicitar el dinero?

Las personas que cumplan con los requisitos deben enviar su formulario de reclamación antes del 24 de julio. Si no presentan la solicitud dentro del periodo establecido, perderán la oportunidad de recibir una posible compensación.

Los pagos no se enviarán inmediatamente. La distribución del dinero está programada después de la audiencia de aprobación final del acuerdo, prevista para el 31 de julio.

La cantidad máxima anunciada es de hasta $425 dólares por persona, aunque el monto final podría cambiar dependiendo de cuántas reclamaciones sean aprobadas y de la cantidad disponible para repartir entre los participantes.

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