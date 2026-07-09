California aprueba el mayor aumento de impuestos: en qué pagarás más

Vivir en California ya es insostenible para muchos hogares y podría resultar más caro el próximo año. El gobernador Gavin Newsom firmó el nuevo presupuesto estatal, en el que se incluye dos nuevos impuestos que podrían reflejarse en el bolsillo de millones de residentes. Las medidas afectan principalmente a dos sectores en especial: al seguro médico privado y a la compra de programas de software.

La Asociación de Contribuyentes de California calificó estas medidas como “el mayor aumento de impuestos en la historia del estado”, mientras que el gobierno estatal sostiene que son necesarias para compensar la reducción de recursos federales.

Uno de los cambios aprobados amplía un impuesto a los proveedores de atención médica para recaudar cerca de $2,000 millones de dólares al año, recursos que serán destinados a financiar Medi-Cal, el programa de salud pública de California.

Aunque el gravamen no se cobra directamente a los pacientes, las aseguradoras podrían trasladar ese costo a sus clientes. Las estimaciones indican que una persona con seguro médico privado pagaría alrededor de $100 dólares más al año, mientras que una familia de cuatro integrantes podría enfrentar un incremento cercano a $400 dólares anuales.

Los legisladores republicanos rechazaron esta medida e incluso solicitaron la intervención de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), al considerar que el cambio necesita autorización federal.

El presupuesto también incorpora un impuesto a los programas de software “preescritos”, es decir, aquellos que los usuarios compran o descargan ya desarrollados. Con este cambio, estos productos estarán sujetos al impuesto sobre las ventas en California, que parte de una tasa de 7.25%, aunque en algunas ciudades puede acercarse al 12%. La medida podría recaudar alrededor de $900 millones de dólares al año.

“Ya sea que compres el producto en una tienda o lo descargues, estará sujeto a un impuesto adicional de aproximadamente el 10%, dependiendo de la jurisdicción en la que te encuentres dentro del estado de California”, declaró Chris Micheli, veterano cabildero, a ABC10.

El nuevo impuesto alcanzará herramientas digitales de uso cotidiano, como Slack, Adobe, asistentes de inteligencia artificial y programas para preparar declaraciones de impuestos como TurboTax.

Aunque gran parte del gravamen recaerá sobre operaciones entre empresas, especialistas advierten que los consumidores también podrían verse afectados.

“Esto se debe a que las empresas suelen trasladar esos impuestos a los consumidores de todos modos, y además, dichos impuestos pueden crear ineficiencias que aumentan aún más los costos”, escribió Seth Kerstein, economista de la Oficina del Analista Legislativo (LAO).

La aprobación del presupuesto también provocó un nuevo enfrentamiento político en California. Mientras los demócratas defienden las medidas como una forma de compensar la pérdida de recursos federales, los republicanos aseguran que los nuevos impuestos afectarán a familias y empresas.

“Un gasto récord no se traduce en una mejor calidad de vida, y cualquiera que haya vivido en California durante la última década probablemente estaría de acuerdo”, declaró Roger Niello, senador estatal republicano. “Este presupuesto es perjudicial tanto para los creadores de empleo como para los trabajadores”.

Por su parte, la oficina del gobernador defendió las medidas y responsabilizó al gobierno federal por la necesidad de incrementar la recaudación.

FALSE. This is Trump’s tax ? thanks to his Big Beautiful Betrayal HE signed last year, California law needed to be changed.



TRUMP hiked your costs, not Governor Newsom! https://t.co/w8zJNo2rPQ — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) July 6, 2026

“Este es el impuesto de Trump: gracias a su gran y hermosa traición que firmó el año pasado, la ley de California necesitaba ser modificada”, publicó la oficina del gobernador Gavin Newsom en la red social X. “¡Trump aumentó sus costos, no el gobernador Newsom!”.

Como sea, si vives en California, vas a pagar más impuestos, directa o indirectamente.

También te puede interesar: