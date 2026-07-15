Disney+ podría costar $235 al mes, según un análisis

Las plataformas de streaming, como Netflix, Disney+, entre otras, se han convertido en un gasto fijo y, para algunos, necesario dentro de su hogar. Los aumentos de precio de los últimos años no han disminuido el consumo ni mucho menos mermado las ganancias de estas compañías. Un sitio en internet analizó el ritmo de incrementos de una de las más populares opciones de entretenimiento y calculó que la suscripción mensual superaría los $200 dólares al mes en la próxima década.

El servicio al que hace referencia el estudio es Disney+ Premium, la versión sin anuncios de la plataforma de The Walt Disney Company. De acuerdo con un análisis realizado por la firma de investigación Predictionist, la suscripción podría llegar a costar $235 dólares al mes en 2036 si continúa aumentando su precio al mismo ritmo promedio registrado entre 2020 y 2026.

Es importante aclarar que esa cifra no corresponde a un anuncio oficial de Disney ni a un plan confirmado por la compañía, se trata de una proyección basada en la evolución que ha tenido el precio del servicio desde su lanzamiento.

Cuando Disney+ debutó en Estados Unidos, a finales de 2019, su tarifa mensual era de $6.99 dólares. Durante los años siguientes, el precio fue aumentando de forma gradual:

En 2021, pasó a $7.99 dólares ;

; En 2022, con la llegada del plan con publicidad, la versión Premium subió a $10.99 dólares;

Posteriormente, alcanzó los $13.99 dólares en 2024;

$17.99 dólares en 2025; y

Actualmente, cuesta $18.99 dólares al mes.

Según los cálculos de Predictionist, esto representa un incremento promedio anual de 28.6% entre 2020 y 2026. Si esa tendencia continuara durante los próximos diez años, el precio de la suscripción podría elevarse hasta los $235 dólares mensuales.

“Esta proyección es condicional, no una previsión de los planes de Disney. Pero demuestra por qué las familias deberían revisar sus suscripciones al menos una vez al año y cancelar todo aquello que no utilicen activamente”, declaró un portavoz de Predictionist.

¿Deberías cortar tus plataformas de streaming?

Este cálculo llega en un momento en el que muchos hogares están revisando sus gastos mensuales debido al aumento del costo de vida. Aunque una plataforma de streaming puede parecer un gasto pequeño por sí sola, el problema aparece cuando se acumulan varios servicios y todos incrementan sus tarifas con el paso del tiempo.

Datos de Next Gen Personal Finance muestran que el estadounidense promedio paga cerca de $220 dólares al mes por unas 8.2 suscripciones activas. Sin embargo, muchas personas creen que su gasto mensual es de apenas $86 dólares, lo que refleja que no siempre existe un control preciso sobre estos pagos recurrentes.

“Es fácil ignorar las facturas de streaming porque llegan mensualmente y, por sí solas, parecen pequeñas. El peligro radica en que los hogares a menudo solo se dan cuenta del aumento de precio cuando varios servicios han subido al mismo tiempo”, explicó el portavoz de Predictionist.

Los expertos recomiendan hacer una revisión periódica en la que percibas con claridad las suscripciones activas, cuáles sí utilizas realmente cada semana y cuáles permanecen sin uso durante meses para determinar cuál cortar. También podrías cancelar temporalmente un servicio o alternar entre distintas plataformas para reducir gastos sin dejar de disfrutar del contenido que más te interesa.

También te puede interesar: