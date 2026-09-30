Cuentas Trump de $1,000 se abrirán automáticamente a partir del 1 de octubre

Las familias con hijos pequeños en Estados Unidos tendrán menos trámites por delante para acceder a las nuevas cuentas de inversión infantil impulsadas por el gobierno federal, conocidas como Cuentas Trump. El cambio busca ampliar la participación y evitar que algunos menores queden fuera por falta de inscripción.

A partir del 1 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que comenzará a crear automáticamente Cuentas Trump para niños que cumplan con los requisitos. Las nuevas reglas permitirán abrir hasta 60 millones de cuentas sin que los padres o tutores tengan que iniciar el proceso en cada caso.

El gobierno había descartado inicialmente una inscripción automática generalizada debido a dificultades administrativas. Después de recibir comentarios durante el proceso regulatorio, el Tesoro y el IRS establecieron un nuevo mecanismo para ampliar la participación.

“Las partes interesadas han expresado que los donantes elegibles prefieren que sus contribuciones lleguen a todos los niños, no solo a aquellos cuyos padres tienen la capacidad de participar”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Se prevé que el valor adicional de las contribuciones colectivas ascienda a miles de millones de dólares anuales, distribuidos entre las cuentas de Trump de decenas de millones de niños”.

La inscripción automática comenzará después de que las nuevas regulaciones entren en vigor el 30 de septiembre. Hasta ahora, las familias debían solicitar la apertura de la cuenta mediante los mecanismos establecidos por el gobierno.

¿Quién puede recibir los $1,000 dólares?

Las Cuentas Trump fueron creadas mediante la legislación fiscal conocida como One Big Beautiful Bill. Los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden ser elegibles para recibir una aportación inicial de $1,000 dólares del gobierno federal.

Los menores nacidos fuera de ese periodo también pueden tener una cuenta si cumplen con los requisitos establecidos, pero no recibirán la aportación gubernamental de $1,000 dólares.

Las cuentas pueden recibir además aportaciones de familiares, amigos y empleadores. El límite general de contribuciones es de $5,000 dólares al año, de acuerdo con las reglas del programa.

El esquema también ha recibido compromisos de grandes donantes. Michael y Susan Dell anunciaron una aportación de $6,250 millones de dólares para cuentas de determinados niños nacidos entre 2016 y 2024 que viven en códigos postales que cumplen con el criterio de ingreso familiar establecido.

Además, más de 50 empresas se han comprometido a realizar aportaciones para los hijos de sus empleados.

¿Por qué las cuentas ahora serán automáticas?

Antes del cambio, los padres o tutores tenían que presentar el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para solicitar una Cuenta Trump. También podían iniciar el proceso mediante las herramientas digitales del IRS, la aplicación Trump Accounts o al presentar su declaración de impuestos.

El Departamento del Tesoro señaló que el nuevo sistema permitirá utilizar información disponible en declaraciones de impuestos, registros de la Administración del Seguro Social y otras fuentes oficiales para identificar a los menores elegibles.

Durante la consulta pública, algunos participantes señalaron que exigir una inscripción individual podía reducir la participación de familias que no presentan declaraciones de impuestos, que no están familiarizadas con estos trámites o que tienen menos tiempo y recursos para completar una solicitud adicional.

“Una persona elegible no debería perder la oportunidad de recibir contribuciones o crecimiento de la inversión simplemente porque ningún adulto haya completado una elección”, señaló el Departamento del Tesoro.

Con la nueva modalidad, la creación de las cuentas dejará de depender en muchos casos de una solicitud previa de los padres. Sin embargo, las familias deberán revisar los requisitos aplicables, especialmente si esperan acceder a la aportación federal de $1,000 dólares o realizar contribuciones adicionales.

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