¿Autos más baratos y más gasto en gasolina? Así Trump cambia las reglas de eficiencia del combustible

Comprar un auto nuevo podría costar menos al principio, pero la cuenta no necesariamente termina cuando el comprador sale del concesionario. Una nueva decisión de la administración Trump cambia las reglas que determinan cuánto combustible deben ahorrar los vehículos y podría modificar lo que las familias estadounidenses pagan con el paso de los años.

La administración Trump presentó nuevos estándares de eficiencia de combustible que reemplazan las reglas establecidas durante el gobierno de Joe Biden. Las normas forman parte del sistema de Consumo Medio de Combustible Corporativo (CAFE), creado por el Congreso en 1975 para establecer requisitos de rendimiento para los vehículos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) calcula que, bajo los nuevos estándares, la flota tendrá un rendimiento promedio de 34.9 millas por galón en el año modelo 2031. Con las reglas de la administración Biden, la proyección era de 50.4 millas por galón. Esto significa, en palabras más sencillas, que tendrás que cargar más veces combustible, gastando más en gasolina con el tiempo.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) asegura que el cambio permitirá reducir en $1,300 dólares el costo inicial promedio de los vehículos nuevos. También calcula que los estadounidenses podrían ahorrar $138,000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, finalmente hemos puesto fin al mandato ilegal que obligaba a los fabricantes de automóviles a producir vehículos eléctricos más caros que las familias estadounidenses no querían”, declaró Sean P. Duffy, secretario de Transporte.

¿Autos más baratos, pero gasolina más cara?

La discusión llega en un momento complicado para los conductores. El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó $4.48 dólares por galón el lunes, frente a menos de $3 dólares a principios de año, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Eso significa que el costo de utilizar un vehículo menos eficiente puede adquirir mayor importancia para el presupuesto familiar. Aunque el precio de compra sea menor, un automóvil que necesita más combustible puede generar mayores gastos durante sus años de uso.

“Las normas aprobadas durante la administración anterior exigían, en la práctica, una transición hacia los vehículos eléctricos que no se ajustaba a la realidad del mercado ni a la demanda de los consumidores”, declaró John Bozzella, director ejecutivo de la Alianza para la Innovación Automotriz, respaldando el cambio. “La normativa final de hoy supone una corrección de rumbo adecuada”.

Sin embargo, no todos consideran que la flexibilización se traduzca automáticamente en autos más baratos.

“Los fabricantes de automóviles no van a bajar los precios mientras vendan entre 15.6 y 16.2 millones de coches nuevos al año, al tiempo que sus márgenes de beneficio aumentan debido a la relajación de las normas gubernamentales sobre el consumo de combustible”, declaró Ray Shefska, cofundador de CarEdge, a CBS News.

Kelley Blue Book registró en agosto un precio promedio de $50,089 dólares para un auto nuevo. En los vehículos eléctricos, el promedio llegó a $54,813 dólares.

“Las nuevas normas ayudarán a los fabricantes de automóviles a reducir costos al alinear la producción con la demanda de los consumidores”, afirmó Patrick Anderson, director ejecutivo de Anderson Economic Group.

El impacto podría sentirse en la gasolinera

Los grupos ambientales también cuestionaron las nuevas reglas.

“Los coches menos eficientes en el consumo de combustible implican un mayor gasto de gasolina, un mayor gasto en la gasolinera y un aire más contaminado en nuestras comunidades”, declaró Katherine García, directora de la campaña Transporte Limpio para Todos (CTFA) del Sierra Club.

La NHTSA había calculado anteriormente que los estándares de 2024 reducirían el consumo de gasolina en 14,000 millones de galones para 2050.

Ahora, los compradores deberán considerar no solo cuánto pagan por el vehículo, sino también cuánto podría costar mantenerlo abastecido durante los próximos años.

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