Precio del dólar en México hoy, 30 de septiembre del 2026: ya vale $18 pesos

El cierre de septiembre deja al mercado cambiario mexicano con un escenario distinto al que se observaba semanas atrás. El peso llega al último día del mes bajo presión, mientras los operadores siguen atentos al comportamiento del dólar y a las nuevas señales que puedan surgir de la economía estadounidense.

Este miércoles 30 de septiembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.11 pesos por unidad en México. En la apertura, el billete verde registró un precio promedio de $18.00 pesos, lo que representó una disminución de 0.27% frente a los $18.05 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque el movimiento de apertura fue moderado, el comportamiento reciente muestra un avance más marcado para la divisa estadounidense. Durante la última semana, el dólar acumula una ganancia de 2.66% frente al peso mexicano, mientras que su variación interanual continúa mostrando una disminución.

La tendencia del tipo de cambio de dólar a peso mexicano se mantiene negativa por segundo día consecutivo. Este comportamiento refleja una nueva etapa de debilidad para la moneda mexicana, después de la fortaleza que había mostrado durante semanas anteriores.

La sesión del martes estuvo marcada inicialmente por una estabilización del peso. Sin embargo, la moneda mexicana terminó perdiendo 0.52%, en un mercado que permanece atento a la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

El movimiento también ocurrió mientras el dólar estadounidense ganaba terreno frente a otras de las principales divisas internacionales. Al mismo tiempo, los precios del petróleo registraron una moderación, otro elemento relevante para el comportamiento del peso mexicano.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), al cierre del martes el dólar estadounidense se ubicó en $18.0635 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones realizadas entre instituciones bancarias. Sin embargo, como el tipo de cambio presenta diversos movimientos durante toda la jornada, el dólar terminó alrededor de los $18.05 pesos por cada divisa verde en el mercado cambiario.

Para este miércoles, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico quedó establecido en $18.0710 pesos por dólar.

A su vez, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.8413 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

La presión sobre el peso también se refleja en las cotizaciones que ofrecen algunas instituciones financieras. Los precios de compra y venta del dólar en algunas de las principales instituciones bancarias de México para este miércoles 30 de septiembre son:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca : compra en $16.90 pesos y venta en $17.94 pesos .

: compra en $16.90 pesos y . BBVA México: compra en $16.75 pesos y venta en $18.18 pesos.

Banorte: compra en $16.80 pesos y venta en $18.30 pesos.

Banamex: compra en $17.14 pesos y venta en $18.12 pesos.

y venta en $18.12 pesos. Santander: compra en $16.70 pesos y venta en $18.15 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias de este miércoles, Banco Azteca presenta el precio de venta más bajo, mientras que Banamex registra el precio de compra más alto.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio ofrecido por las compañías de transferencias internacionales también representa un dato importante. La cotización, que determina cuántos pesos recibirá el destinatario por cada dólar enviado, se encuentra este miércoles en:

Western Union: $18.22 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. MoneyGram: $18.51 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado a México .

. Wise: $18.03 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado.

Es importante considerar que las compañías de transferencias pueden aplicar comisiones u otros cargos, por lo que el tipo de cambio publicado no siempre representa por sí solo el monto final que llegará al destinatario.

Asimismo, el precio del dólar frente al peso mexicano permanece en constante movimiento durante el día. Por ello, quienes necesiten comprar dólares, venderlos, enviar dinero desde Estados Unidos o realizar una operación vinculada con moneda extranjera deben revisar la cotización vigente justo antes de concretar la transacción, ya que el valor mostrado por la mañana puede cambiar antes de llegar a la ventanilla.

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