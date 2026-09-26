Costco recibió $184 millones en reembolsos de aranceles y así beneficiará a los clientes

Los precios que encuentran los consumidores en Costco podrían recibir un nuevo impulso, especialmente en productos que forman parte de las compras habituales de las familias. La compañía está utilizando parte del dinero recuperado por aranceles para reforzar una de sus principales estrategias: ofrecer más valor a sus miembros.

Costco recibió $184 millones de dólares en reembolsos relacionados con aranceles durante el cuarto trimestre de su año fiscal 2026. De acuerdo con la empresa, $174 millones de dólares correspondieron a reembolsos, mientras que otros $10 millones de dólares fueron por intereses. Costco señaló que una parte importante de esos recursos ya fue destinada a reducir precios en sus almacenes.

La medida alcanzó productos muy valorados por los clientes por la frecuencia con la que los compran. Entre ellos están frutas, verduras, carne y bebidas. También hubo reducciones en algunas mercancías que no pertenecen al área de alimentos, como muebles para el hogar y artículos de ferretería.

“Recibimos algunos reembolsos iniciales de aranceles en el cuarto trimestre, y reinvertimos parte de ese dinero para devolver valor a nuestros miembros“, aseguró Ron Vachris, director ejecutivo y presidente de Costco. “Esto se debió principalmente a reducciones de precios en varios artículos durante la segunda mitad del trimestre”.

A pesar de la fuerte cantidad de dinero recibida durante el último trimestre, que es similar a la devolución recibida durante el primer trimestre, no representa la totalidad de los recursos que Costco espera recuperar. Gary Millerchip, director financiero de la compañía, explicó que los $184 millones de dólares equivalen a poco más de un tercio del monto total de reembolsos arancelarios que Costco calcula recibir.

“Consideramos que reinvertir en precios es una forma de devolver el valor a nuestros miembros por los reembolsos de tarifas que recibimos”, comentó Millerchip, director financiero de Costco. “Nuestro objetivo era asegurarnos de distribuirlas lo mejor posible entre los artículos que tendrían el mayor impacto para los miembros”.

Para los consumidores, el principal efecto está en los precios de determinados productos. No se trata de un descuento general aplicado a toda la mercancía de Costco, sino de reducciones dirigidas a artículos específicos.

La compañía busca concentrar esos recursos en productos de uso frecuente, por eso, alimentos y bebidas forman parte de las categorías mencionadas por sus ejecutivos. También se han considerado mercancías no alimentarias que estuvieron expuestas al impacto de los aranceles.

El reporte financiero de Costco confirmó que el cuarto trimestre tuvo un beneficio extraordinario de $0.15 dólares por acción relacionado con los reembolsos de aranceles de la IEEPA, después de considerar la reinversión parcial de esos recursos en beneficios para sus miembros.

Durante la llamada con analistas, Vachris también habló sobre cómo los aranceles habían complicado la disponibilidad de determinados productos durante el año fiscal. La compañía llegó a retirar algunos artículos de sus almacenes y sustituirlos por otras mercancías. Sin embargo, según Vachris, esa situación fue perdiendo fuerza conforme avanzó el año.

“Realmente tuvo mayor impacto en el primer y segundo trimestre, y disminuyó un poco en el tercer trimestre, cuando volvimos a una cierta normalidad”, señaló Vachris.

Costco cerró su año fiscal 2026 con ventas netas de $297,200 millones de dólares, un aumento de 10.1% frente al ejercicio anterior. En el cuarto trimestre, las ventas netas alcanzaron $93,900 millones de dólares.

La compañía también indicó que los reembolsos de aranceles y la posterior reinversión en precios son partidas no recurrentes. Millerchip señaló que sus efectos continuarán apareciendo en los resultados financieros durante el año fiscal 2027.

“Tenemos la intención de seguir reinvirtiendo la mayor parte de los dólares que recibimos en el aumento del valor para nuestros miembros”, aseguró Millerchip. “Planeamos brindar un nivel similar de información sobre el impacto neto en las futuras teleconferencias sobre resultados trimestrales”.

Es cierto que la reducción de precios en diversos productos no se siente de igual manera que recibir dinero en efectivo por los reembolsos de aranceles, un proceso que hubiera sido complicado de establecer. No obstante, cualquier dólar ahorrado en tus compras siempre será bien recibido por tu bolsillo, especialmente con el repunte actual de la inflación.

También te puede interesar: