Precios al consumidor en EE. UU. aumentaron un 0.4% en agosto

De acuerdo con un informe publicado este viernes por el Departamento de Trabajo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.4% durante el mes de agosto, ubicándose en 3.4% interanual, en comparación con la ligera subida del 0.1% registrada en julio.

Los recientes datos han reforzado las expectativas de algunos analistas y economistas en torno a una subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión pautada para el miércoles 16 de septiembre.

Hasta los momentos, los reguladores de políticas monetarias han decidido mantener los tipos de endeudamiento entre el 3.50% y el 3.70%; sin embargo, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, indicó en reiteradas oportunidades que el principal objetivo del banco central es reducir la tasa inflacionaria al 2%, por lo que la FED “aún tendrá mucho trabajo por hacer”.

Por su parte, el IPC subyacente, en el que se excluyen precios de energía y alimentos, también aumentó un 0.3% a una tasa anual del 2.4%. Para Sung Won Sohn, profesor de finanzas y economía en la Universidad Loyola Marymount, “la inflación energética no se queda en la gasolinera. Ahora es más que probable que la Reserva Federal suba su tipo de interés oficial; no puede permitirse que una crisis energética se convierta en una crisis generalizada”, dijo a Reuters.

Muchos economistas coinciden en que los elevados precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio seguirán presionando a los hogares estadounidenses y obligando a las empresas a compensar los incrementos en las facturas de los consumidores.

El costo de la gasolina, según datos de AAA, continúa por encima de los $4 dólares por galón, y aunque los consumidores tuvieron un respiro con los precios en el supermercado, los cuales en algunos productos básicos se mantuvieron, la entrada en vigor de las nuevas tarifas arancelarias también supondrá un aumento en ciertos artículos en los próximos meses.

Para Alexandra Wilson-Elizondo, directora global y codirectora de inversiones de soluciones multiactivos en Goldman Sachs Asset Management, el problema actual es que los datos presentados no reflejan completamente algunas de las presiones inflacionarias que han surgido más recientemente. “Hay pocas pruebas que sugieran que la inflación vaya a volver al objetivo a corto plazo”, dijo a CBS.

En cuanto al crecimiento salarial, los datos indican una contracción por quinto mes consecutivo; según Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, “esta es la contracción de ingresos más prolongada desde 2012, excluyendo el período posterior a la pandemia, cuando la asistencia pública mantuvo el crecimiento de los ingresos a pesar de la histórica pérdida de empleos”, expresó.

Esto ha generado una caída pronunciada de la confianza del consumidor en septiembre; en el informe de la Universidad de Michigan presentado esta semana, el Índice de Confianza al Consumidor cayó desde los 51.7 puntos de agosto a los 47.8 de este mes. Las expectativas sobre la inflación empeoraron y las estadounidenses anticipan que la tasa inflacionaria podría aumentar hasta el 4.6% en los próximos 12 meses.

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