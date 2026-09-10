Ventas de viviendas existentes en EE.UU. cayeron un 2% en agosto

De acuerdo con el informe publicado este jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron durante el mes de agosto un 2% en comparación con julio y 1.2% respecto al año anterior.

Al respecto, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, comentó en el informe: “No sorprende que las ventas de viviendas y las tasas hipotecarias se muevan en direcciones opuestas, y hemos visto que las tasas hipotecarias han subido, subido y subido desde febrero”, dijo.

En lo que va de año, el mercado inmobiliario se ha visto fuertemente afectado por las fluctuaciones en las tasas hipotecarias, las cuales se mantienen en niveles altos, haciendo que muchos futuros compradores y propietarios se mantengan al margen del sector.

Según el análisis de NAR, la tasa anual ajustada estacionalmente de ventas de viviendas se ubica en los 3,98 millones de unidades, observándose una pronunciada caída desde su promedio histórico de 5,2 millones desde antes de la pandemia.

Por su parte, un análisis de Realtor.com destacó que, en algunas ciudades del país, el sector inmobiliario ha experimentado mayores reducciones en los precios de los inmuebles, ya que la crisis de asequibilidad ha sido otro factor importante para el estancamiento del mercado este año, por lo que eso podría incentivar a algunos compradores.

Según Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com y parte de la investigación, destacó que estas ciudades fueron las que más experimentaron auge entre 2020 y 2022 y siguen perdiendo parte de las ganancias obtenidas durante la pandemia. “En general, se trata de lugares con mucha más oferta de viviendas que antes de la pandemia”, dijo.

Sin embargo, entre la mayoría de los analistas hay un fuerte escepticismo sobre la mejora del mercado este año; muchos aseguran que los costes de endeudamiento se mantendrán altos hasta finales de 2026 y principios de 2027. La escalada del conflicto en Oriente Medio, los altos precios de la energía, el disparo de la inflación y la incertidumbre en el mercado de bonos seguirán afectando el curso normal del sector inmobiliario en los próximos meses.

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