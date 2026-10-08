El expediente que golpea a Maduro y Cilia Flores: los acusan de torturar a estadounidenses

El caso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tomó un nuevo rumbo este jueves en Nueva York. Fiscales federales presentaron una acusación ampliada que añade a ambos un cargo de conspiración para cometer tortura, relacionado con presuntos abusos sufridos por ciudadanos estadounidenses y otros detenidos en Venezuela durante los años en que Maduro estuvo en el poder.

CNN adelantó el miércoles que los fiscales de Manhattan preparaban los nuevos cargos. Reuters confirmó posteriormente que la acusación fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan y que el nuevo cargo se suma a los procesos que la pareja ya enfrenta por delitos relacionados con narcotráfico.

Según los fiscales estadounidenses, Maduro habría autorizado y supervisado un sistema de detenciones arbitrarias, violencia y tortura utilizado contra opositores políticos. La acusación también sostiene que Flores habría participado en el desarrollo de ese sistema.

Uno de los aspectos más graves del expediente son los testimonios sobre el trato recibido por algunos estadounidenses detenidos en Venezuela. CNN reportó que algunos exdetenidos han descrito electrocuciones, ahogamiento simulado, amenazas de agresión sexual, uso de sustancias que alteraban la mente y aislamiento.

Los relatos que aparecen en el expediente

Entre los casos mencionados por los fiscales está el de un ciudadano estadounidense detenido en 2022, quien, según la acusación, habría sido golpeado, sometido a prácticas de asfixia y obligado a ingerir su propio vómito después de que agentes le provocaran el vómito con una sustancia nociva.

El expediente también describe presuntas descargas eléctricas, golpes y ahogamiento simulado contra un militar venezolano. Reuters informó que, de acuerdo con los fiscales, el hombre habría recibido descargas con un cable eléctrico alrededor de 20 veces y posteriormente habría sido sometido a otras formas de violencia.

Además, el caso alcanza a los llamados CITGO 6, ejecutivos vinculados con la empresa petrolera estadounidense que permanecieron detenidos durante años en Venezuela. Algunos de ellos han denunciado condiciones brutales durante su encarcelamiento.

Estas acusaciones también encuentran contexto en investigaciones anteriores de Naciones Unidas. Una misión internacional documentó denuncias de tortura en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluida la sede de Boleíta Norte, y describió prácticas como descargas eléctricas, asfixia, golpes, violencia sexual y privación de alimentos y agua.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados a Nueva York. Ambos han negado los cargos anteriores relacionados con narcotráfico y otros delitos y permanecen bajo custodia federal. Reuters reportó que el juicio está previsto para junio de 2027.

Pese a la nueva acusación, Maduro y Flores conservan el derecho a defenderse y a la presunción de inocencia.

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