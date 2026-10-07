El hijo de Maduro revela qué preguntó su padre por Delcy Rodríguez desde prisión

Nicolás Maduro Guerra reveló detalles de la primera conversación que sostuvo con su padre, Nicolás Maduro, después de que el exmandatario venezolano fuera capturado y trasladado a Estados Unidos. Entre las preguntas que más llamaron la atención estuvo una relacionada directamente con Delcy Rodríguez y el rumbo político de Venezuela.

El relato fue presentado por Maduro Guerra durante el programa radial Entre comunes, de la emisora RNP.

Según Maduro Guerra, la llamada ocurrió el 5 de febrero, mientras se encontraba en la Asamblea Nacional participando en el debate de la Ley de Amnistía. Días antes, el 29 de enero, había recibido una llamada de Cilia Flores, esposa de Maduro.

Pero aquella comunicación fue distinta.

Maduro Guerra contó que recibió una llamada desde el teléfono de uno de los hijos de Flores. Al responder, escuchó: “Aló, Nico, tu papá”. El diputado aseguró que quedó en shock y decidió levantarse de su curul para dirigirse hacia unas escaleras y continuar hablando en privado.

“Yo veo la llamada, yo: ‘Aló’. Dice: ‘Aló, aló. Nico, tu papá. Aló, Nico’”, recordó, de acuerdo con la versión publicada por Semana.

¿Qué quería saber Nicolás Maduro?

De acuerdo con el testimonio de su hijo, después de preguntarle por él y por la familia, Maduro quiso conocer cómo estaba Venezuela y comenzó a preguntar por los cambios políticos ocurridos durante su ausencia.

“¿Cómo está el país?”, habría preguntado primero.

Después llegó la pregunta sobre Delcy Rodríguez: “¿Cuándo se juramentó Delcy?”.

Maduro Guerra respondió que Rodríguez había asumido el cargo el 5 de enero, dos días después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores. También le preguntó quién había quedado al frente de la Asamblea Nacional.

“¿Quién quedó en la Asamblea Nacional?”, preguntó Maduro, según el relato de su hijo. La respuesta fue: “Jorge, Pedro y Grecia”.

La conversación refleja, según el relato, que Maduro estaba pendiente de los movimientos de la estructura política venezolana mientras permanecía detenido en Estados Unidos.

La llamada también tuvo un momento más relajado. Maduro Guerra contó que le mencionó a su padre que Magallanes había ganado, una referencia al béisbol venezolano que provocó una reacción entre risas.

“Que nadie nos quite la alegría”

Al final de la conversación, Maduro habría intentado tranquilizar a su familia. El mensaje que, según su hijo, le dejó fue de ánimo frente a la situación que atravesaban.

“Que nadie nos quite el derecho a ser feliz. Que nadie nos quite la alegría, nunca. Jamás. Seamos felices, sean felices ustedes”, relató Maduro Guerra. “Que de esta vamos a salir”.

Maduro Guerra también recordó la incertidumbre que vivió durante las primeras horas de la captura de Nicolás Maduro. Dijo que llegó a pensar que su padre había muerto porque, según su versión, ni Delcy Rodríguez, ni Jorge Rodríguez ni Diosdado Cabello conocían inicialmente su paradero.

“Yo creo que a mi papá lo mataron”, recordó haberle dicho a su esposa.

Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana recibió la noticia de que Maduro había sido trasladado con vida a Estados Unidos, de acuerdo con su testimonio difundido por NTN24.

La declaración del hijo de Maduro vuelve a poner el foco sobre la situación del exmandatario venezolano, su detención en Estados Unidos y el papel que asumió Delcy Rodríguez después de su captura. Al mismo tiempo, muestra la preocupación de Maduro por saber quién había tomado las riendas del poder en Venezuela durante las primeras semanas de su ausencia.

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