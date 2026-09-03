Defensa de Nicolás Maduro reclama inmunidad de jefe de Estado y desestimar su caso penal en Nueva York

La defensa de Nicolás Maduro pidió a un juez federal de Nueva York desestimar los cargos criminales contra el exmandatario venezolano, al argumentar que está protegido por inmunidad soberana debido a su condición de jefe de Estado. El abogado Barry Pollack presentó este miércoles dos mociones ante el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el proceso en Manhattan. La primera busca eliminar por completo la acusación y sostiene que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción sobre Maduro debido a la inmunidad que, según la defensa, le corresponde tanto por su posición como por las acciones atribuidas a sus funciones oficiales.

“El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas”, señala el documento presentado por Pollack. La defensa también solicitó que el caso sea cerrado “con perjuicio”, una medida que impediría en la práctica que los mismos cargos sean presentados nuevamente.

ÚLTIMA HORA | La defensa de Nicolás Maduro Moros presentó este 2 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York una moción para solicitar la desestimación de la Cuarta Acusación Sustitutiva en su contra, alegando inmunidad soberana.

La petición fue? pic.twitter.com/9u5gxrK22k — Maibort Petit (@maibortpetit) September 2, 2026

Defensa cuestiona también el cargo de narcoterrorismo

En una segunda moción, Pollack pidió retirar específicamente el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. El abogado sostiene que la acusación no establece correctamente el vínculo jurisdiccional necesario para que Estados Unidos pueda procesar a un ciudadano extranjero por hechos que, según su argumento, ocurrieron fuera del país.

La defensa sostiene además que el cargo no demuestra una intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses y cuestiona que el Congreso tenga autoridad para regular la conducta descrita en la acusación. Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Fue capturado en Caracas el 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

El juez Hellerstein fijó este miércoles como fecha límite para que la defensa presentara sus argumentos sobre inmunidad. La Fiscalía de Estados Unidos tendrá hasta el 2 de octubre para responder a las mociones. Una audiencia para analizar los planteamientos está programada para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está previsto, por ahora, para junio de 2027. La disputa legal también alcanza a Cilia Flores, esposa de Maduro. Su abogado, Mark Donnely, presentó una solicitud similar y argumentó que ella “comparte” la inmunidad soberana de Maduro por su condición de primera dama. La defensa citó como precedentes casos relacionados con Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.

La decisión de Hellerstein sobre ambas solicitudes podría definir si el proceso contra Maduro avanza hacia un juicio federal o si la defensa consigue detenerlo antes de que llegue a esa etapa.

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