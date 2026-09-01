Hijo de Nicolás Maduro dice que sigue luchando por liberar a su padre tras casi ocho meses preso en EE.UU.

El hijo del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que mantiene la esperanza de que su padre y Cilia Flores recuperen pronto su libertad, mientras Caracas y Washington avanzan en una nueva etapa de cooperación que incluye un millonario acuerdo petrolero.

Nicolás Maduro Guerra, diputado chavista y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó este martes que continúa trabajando por la liberación de ambos, detenidos en Estados Unidos desde enero. “Seguimos aquí trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores”, expresó en un video difundido en X.

El legislador también explicó el origen de las fotografías recientes de su padre, en las que aparece vestido con ropa deportiva gris. Según dijo, las imágenes fueron tomadas el 25 de junio, un día después del terremoto que golpeó Venezuela y que, de acuerdo con sus declaraciones, dejó miles de víctimas.

Maduro Guerra señaló que su padre estaba preocupado por la situación y que realizó varias llamadas para conocer las condiciones en La Guaira, una de las zonas afectadas. “Está bien, fuerte y está resistiendo”, afirmó al explicar el supuesto mensaje detrás de las fotografías.

Los detalles de la foto de mi papá? NEMG pic.twitter.com/FvcjOceG3B — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) September 1, 2026

Cúpula militar respalda acuerdo petrolero con Washington

Mientras la familia Maduro insiste en su liberación, el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez continúa profundizando su acercamiento con la administración del presidente Donald Trump. El ministro de Defensa, Gustavo González López, aseguró este martes que la cúpula militar respalda el nuevo acuerdo petrolero entre ambos países y rechazó que represente una subordinación de Venezuela.

“Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación”, afirmó tras reunirse con Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

El Parlamento venezolano también respaldó el convenio, que contempla una vigencia de 25 años y una meta de producción adicional de 1.5 millones de barriles diarios. Rodríguez ha señalado que el proyecto contempla 17 campos estratégicos con un potencial estimado de 65,000 millones de barriles. Bajo un precio de referencia de $65 por barril, sostuvo que Venezuela podría recibir alrededor de $209,335 millones.

Maduro enfrenta en Nueva York acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, importación de cocaína y otros delitos, mientras Flores enfrenta cargos vinculados con drogas y posesión de armas.

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