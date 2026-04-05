Desde prisión Nicolás Maduro llaman a la unidad y reconciliación en Venezuela en mensaje de Semana Santa

Un mensaje difundido este domingo de Semana Santa por el expresidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores reiteró el llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, tres meses después de su detención por tropas estadounidenses en Caracas.

El pronunciamiento fue publicado en redes sociales y estuvo marcado por referencias religiosas.

“Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, señalaron Maduro y Flores en sus cuentas de X y Telegram.

El mensaje incluyó múltiples alusiones bíblicas en el marco de la conmemoración de la resurrección de Jesús. Maduro pidió a Jesucristo bendecir a Venezuela y a los pueblos del mundo, y transmitir fe, amor y esperanza.

Llamado a la paz y unidad nacional

Este nuevo pronunciamiento se suma al emitido el pasado 28 de marzo, cuando ambos llamaron a la paz y a la unión nacional, asegurando estar “firmes y serenos”.

Ese mensaje fue divulgado dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York y constituyó la primera declaración pública desde que fueron detenidos en enero pasado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

La detención se produjo el pasado 3 de enero en el marco de una investigación por narcotráfico, y desde entonces ambos se encuentran bajo custodia en Estados Unidos.

En marzo, un juez federal decidió no desestimar el caso, por lo que Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de fortalecer vínculos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión estuvo encabezada por Félix Plasencia y Oliver Blanco, quienes iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en redes sociales.

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