Maduro permanece aislado en una “cárcel dentro de otra cárcel”, según fuentes

El caso de Nicolás Maduro suma un nuevo capítulo en Estados Unidos. A casi tres meses de su detención, el exmandatario permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde, según fuentes policiales citadas por CBS News, ocupa una unidad conocida como “cárcel dentro de una cárcel”.

Maduro comparecerá este jueves ante un tribunal federal en Manhattan junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de un proceso por presuntos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Ambos fueron trasladados a territorio estadounidense tras una operación militar que derivó en su captura en enero.

Desde entonces, el exlíder venezolano se encuentra bajo las llamadas Medidas Administrativas Especiales (SAM), un régimen que limita de forma severa el contacto con el exterior. Este tipo de restricciones, autorizadas únicamente por el fiscal general de Estados Unidos, se aplican cuando las autoridades consideran que las comunicaciones de un detenido podrían representar un riesgo.

Maduro está en un aislamiento casi total

De acuerdo con las fuentes consultadas, Maduro pasa la mayor parte del día en su celda y solo puede salir para ducharse, reunirse con su abogado o acceder a una hora diaria de recreación en solitario. “No salen de la unidad”, explicó un funcionario, al detallar que incluso estos momentos se realizan bajo estricta vigilancia.

La unidad SAM del MDC fue adaptada tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021, una prisión que albergó a figuras de alto perfil como Jeffrey Epstein. En Brooklyn, el espacio fue remodelado con nuevas barreras de seguridad y tiene capacidad para apenas una docena de reclusos, lo que refuerza su carácter exclusivo.

Otros nombres han pasado por instalaciones similares. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, por ejemplo, habría estado bajo condiciones comparables antes de su condena en 2024. Sin embargo, no todos los detenidos de alto perfil enfrentan este nivel de aislamiento, lo que subraya la excepcionalidad del caso Maduro.

A las afueras del tribunal federal en Manhattan se observa un muñeco simulando a Maduro. Foto: La Opinión / Jesús García.

El régimen SAM no es nuevo, pero sí controvertido

Un informe del Centro de Derechos Constitucionales y una clínica de la Facultad de Derecho de Yale advirtió en 2017 sobre el uso creciente de estas medidas y documentó casos de personas que han permanecido bajo estas condiciones durante años o incluso décadas. Aunque su aplicación inicial es de 120 días, puede renovarse de forma indefinida.

Mientras tanto, la defensa del exmandatario enfrenta obstáculos adicionales. Sus abogados han solicitado la desestimación del caso, argumentando que las sanciones impuestas por Washington impiden al gobierno venezolano cubrir los honorarios legales. Según el abogado Barry Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó licencias inicialmente, pero luego las revocó, lo que —afirma— vulnera el derecho de su cliente a elegir representación.

El propio Maduro ha rechazado las acusaciones; durante una audiencia previa, se declaró inocente y se autodenominó “prisionero de guerra”. “No soy culpable. Soy el presidente de mi país”, afirmó ante el juez Alvin Hellerstein.

Especialistas en derecho constitucional consideran que el caso podría abrir un debate relevante. Para el académico Steve Vladeck, el punto clave será determinar si el acusado puede contar con una defensa efectiva. “La ley es compleja: no siempre existe el derecho a un abogado específico, pero sí a una representación adecuada”, explicó.

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