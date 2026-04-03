Tekashi 6ix9ine sale de prisión y presume un Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro

El nombre de Tekashi 6ix9ine se convirtió en tendencia después de salir de la prisión federal de Brooklyn, ¿la razón? Al salir, visiblemente emocionado, presumió un muñeco de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

Visiblemente conmovido, 6ix9ine mostró el peluche a su representante que lo esperaba para trasladarlo a su residencia en Florida, declarando que así cumplía uno de sus objetivos personales: conocer al sonado exmandatario venezolano.

Maduro cumple exactamente tres meses privado de libertad, tras ser capturado el pasado 3 de enero en Caracas en un operativo del FBI.

Convivencia en la cárcel de Brooklyn

De acuerdo a las imágenes difundidas, Maduro ha tenido contacto con otros reclusos de la prisión federal de Brooklyn, incluyendo figuras públicas como Tekashi 6ix9ine.

El exdirigente venezolano enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico. Hasta el momento, su sentencia no ha sido dictada, y Maduro se ha declarado no culpable ante el juez.

Incluso antes de ser detenido, el controversial rapero declaró que estaba “feliz” de ingresar a la misma prisión donde se encontraba Maduro y expresó su admiración por él. De hecho, al salir –esta vez– de prisión afirmó que le encantaría bailar salsa con el exmandatario.

Durante sus últimos días como presidente, Maduro se convirtió tendencia por sus pasos de baile en apariciones públicas, especialmente, por bailar salsa con su esposa, quien también se encuentra detenida, Cilia Flores.

¿Por qué estaba preso Tekashi 6ix9ine?

No es el primer tropiezo del rapero con la cárcel. En diciembre pasado fue condenado a tres meses de prisión por incumplir las condiciones de su libertad condicional, derivadas de un caso de 2019 en el que fue vinculado a la banda delictiva “Nine Trey Gangsta Bloods”.

En aquella ocasión, su sentencia fue reducida bajo ciertas directrices. Pero, a finales del año pasado, el artista fue nuevamente detenido por posesión de sustancias ilícitas, según reportes cocaína y éxtasis, y por verse involucrado en varias riñas, lo que violaba los términos de su caso.

Ahora, ya cumplió su más reciente condena y sale en libertad, pero con un insólito recuerdo que dividió la opinión pública en Internet, ya que Nicolás Maduro, sin duda, es un personaje controversial.

Seguir leyendo: