¿Tekashi 6ix9ine sufrió un ataque en prisión? Esto se sabe

El nombre del rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se viralizó en redes sociales luego de trascender la noticia de su supuesto fallecimiento tras ser víctima de un ataque en la prisión.

De acuerdo con información difundida por medio de plataformas como Instagram y X, el intérprete de temas como “Bebé” y “Shaka Laka” habría sido abordado y apuñalado por otro recluso dentro de la celda que le fue asignada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación del público, las autoridades estatales, federales y los representantes del artista se han mantenido con bajo perfil y sin emitir algún comunicado que respalde estos rumores, lo que apunta a que se trata una noticia falsa cuyo alcance se vio potencialidad por los internautas.

El pasado de Tekashi 6ix9ine con el sistema de prisiones de Estados Unidos ha alimentado estos rumores. Y es que no podemos olvidar que el famoso trabajó en coordinación con las autoridades federales para acortar su tiempo de condena. Según fuentes citadas por Milenio, esto le habría valido para “ganarse enemigos en el mundo del crimen”.

Tekashi 6ix9ine regresó a prisión tras violar los términos de su liberación supervisada

Fue el pasado 6 de enero cuando Tekashi acudió por voluntad propia a las autoridades para ingresar a la prisión de Brooklyn, donde debe cumplir una condena de tres meses. Esto ocurrió luego de incumplir las condiciones de su libertad supervisada y ser señalado por nuevos cargos vinculados con posesión de estupefacientes y agresión.

El propio famoso fue el encargado de compartir la noticia con sus millones de seguidores por medio de un breve video en el que reveló algunos detalles de su detención. Incluso, hizo mención de que sería trasladado al mismo lugar al que hicieron su arribo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados en la ciudad de Caracas, Venezuela.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de, simplemente, estar encerrado con presidentes. Y también a conocer a Luigi Mangione. Voy a jugar ajedrez con esos tipos, comer fideos, ramen“, se le escucha decir en un fragmento del video.

Pese a la difusión del rumor, el rapero continúa detenido y, hasta ahora, ninguna fuente oficial ha reportado problemas en su estado de salud.

